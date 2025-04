Taiwani mõistatuslik inimluustik kuulus denislasele

Enam kui 20 aasta eest leidsid kalurid Taiwanist inimlase fossiliseerunud lõualuu. Nüüd sai tänu rahvusvahelise töörühma tehtud vanade valkude analüüsile selgeks, et tegu oli denislasega. See tähendab, et algselt Siberi koopast leitud inimliik elas seni arvatust laiemal alal.