Toiduteadlane: ööseks pliidile jäetud toit võib kõhule kurja teha

Lektori sõnul võib toatemperatuurile jättes öö jooksul riknema minna iga toit. "Iseloomulik on, et seal toidu sees on kindlasti palju vett, niiskust, valku, süsivesikuid. Ükskõik, on see kartulipuder, seenesoust või suši," loetles ta saates "Terevisioon".

Kui toit on saastunud haigustekitajatega, võib see peale toas hoidmist järgmisel päeval põhjustada tervisehädasid. Näiteks võib lektori sõnul niimoodi juhtuda seeneroogadega: "Seened on metsaannid metsast, millega võib kaasa tulla erinevaid mikroobe, sealhulgas haigustekitajaid."

Mõni kaasa tulnud haigustekitaja kapseldub ebasoodsates tingimustes. "Valesti säilitamise juures ehk kui jätame seenesousti pliidinurgale või kapiservale, need kapseldunud mikroobid võivad uuesti idanema hakata. Need ongi need, kes kurja teevad," selgitas Laikoja.

Lahendus on tema sõnul lihtne: toiduaineid tuleb õigesti säilitada. See tähendab, et kui toitu jääb üle, tuleb see esmalt jahutada ja kinnises anumas külmikusse panna. Enne järgmist söögikorda tuleb toitu taaskuumutada. "Uuesti vähemalt 75 kraadi juures: siis paljud toksiinid ka lagunevad," täpsustas Laikoja. Kui aga toitu on vaja serveerida kuumalt, tasub seda säilitada kuumana 63 kraadi juures.

Ööseks pliidile jäetud kartuliputru võib järgmisel päeval korralikult uuesti läbi praadida või valmistada sellest mingi uus roog – lektori sõnul on see ohutu. "Kui seal on ninaga tuntavalt hapukat lõhna, on ilmselt seal mingid happemoodustajad hakanud arenema. See võib väga tundlikel inimestel põhjustada seedehäireid," märkis ta. Sibul on teisalt kiiresti riknev toiduaine, mis tuleks säilitamiseks korralikult maha jahutada.

Osa inimesi säilitab toitu sügavkülmas. Laikoja hinnangul on see hea ja mõistlik säilitamisviis. Halvimal juhul muutub sügavkülmutatud toidu kvaliteet, näiteks läheb roog vesisemaks. "Siiski sügavkülm on väga hea variant. Portsjoniteks jagada, võtta sügavkülmast, kui vaja on, kuumutada: väga hea," märkis lektor.