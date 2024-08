Magusaine erütritool võib suurendada trombiohtu

Kui magusat tahaks, aga suhkrut ei taha, siis on pakkumisel ka rida niinimetatud magusaineid. Mure on aga selles, et needki ei pruugi alati just kõige tervislikumad olla.

Värskest teadusuuringust ilmneb, et levinud magusaine erütritool võib soodustada trombide teket — vere hüübimist soontes, mis võib raskemail juhtudel kaasa tuua infarkti või insuldi.

Stanley Hazen Ameerika Ühendriikides Ohios asuvast Clevelandi kliinikust ja ta kolleegid värbasid uuringusse 20 inimest, korras tervisega mehi ja naisi keskmises vanuses 30 eluaastat.

Hommikul söömata pakuti kümnele neist juua suhkruvett, teisele kümnele aga sama kanget erütritooli lahust. Enne ja pärast joomist võeti katseisikuilt ka vereproov.

Selgus, et erütritoolilahust joonutel tõusid veres trombisoodumuse suurenemisele viitavad näitajad, suhkruvett joonutel aga jäid endisele tasemele.

Vere erütritooli taseme tõstis erütritoolilahuse joomine tuhat korda tavapärasest foonist kõrgemale. Erütritooli leidub inimese kehas väikeses koguses ka loomupäraselt.

Millise mehhanismiga rohke erütritool trombisoodumusnäitajaid kergitab, selles uuringus ei uuritud. Küll aga kõlab tulemus kokku mõnede varasemate uuringute omaga, mille järgi võib erütritooli tarvitamine suurendada südame-veresoonkonnahaiguste ohtu.

Teadlased oletavad, et vere hüübimisel osalevad pisikehakesed vereliistakud ehk trombotsüüdid tajuvad oma pinna kaudu mingil moel erütritooli olemasolu ja reageerivad sellele. Milline see võimalik molekulaarne retseptor on, peab selguma edasistes uuringutes.

Ajakirjas Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology avaldatud uuringu autorid on pöördunud ka Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiameti ja Euroopa toiduohutusameti poole, et need kaaluksid erütritooli ohutustaseme ümberhindamist.

Euroopa amet on seejuures juba mullu piiranud erütritooli soovituslikku päevaannust poole grammiga kehakaalu kilogrammi kohta.

Hazeni ja ta kolleegide praeguses uuringus oli katseisikute hulk siiski suhteliselt väike ja tulemus on selle võrra ka ebakindlam.

Arvata on, et natuke erütritooli ei tee ehk eriti hullu veel midagi. Aga miks ehk mitte mõnikord mõne magusjoogi rüüpamise asemel hoopis näiteks õuna ampsata.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.