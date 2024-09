Lugeja küsib: kas soe toit rikub külmiku?

Rahvasuu räägib, et sooja toitu külmikusse panna ei tohiks. Miks aga on vaja toit enne külmikussepanekut maha jahutada? Küsimusele vastab Maaülikooli toiduohutuse juhtimissüsteemide lektor Katrin Laikoja.

Soe või kuum toit rikub ära külmiku mikrokliima: temperatuur külmiku sees tõuseb. Sõltuvalt sooja toidu kogusest ja temperatuurist, võivad ka teised toidud külmikus soojeneda ning luuakse tingimused, kus bakterid saavad soovimatult paljuneda.

Selleks, et toit säiliks säilimisaja lõpuni ohutu ja kvaliteetsena, tuleb seda säilitada tootja ettenähtud temperatuuril. Kiirestirikneva toidu puhul on nn külmaketi tagamine ehk püsivalt temperatuuril alla 6 °C säilitamine äärmiselt oluline, et vältida erinevate mikroobide kasvu. Sooja toiduga võib kaasneda kondensaadi teke külmikus, mis samuti soodustab hallituste ja bakterite kasvu.

Sellepärast on soovitav toitu enne külmikusse paigutamist toatemperatuuril jahtuda lasta. Kui kuuma toidu kogus on suur ning jahutamine toatemperatuuril võiks kesta kaua (üle 1,5 tunni), võiks toidu jagada väiksematesse portsjonitesse või jahutada keedunõus valamus külma vee sees.