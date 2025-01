Lugeja küsib: mis hallituse ma töölt koju tõin?

Seda, milline hallitus kirjeldatud kodus levis, on raske öelda, sest kiiresti kasvavaid hallitusseeni on mitmeid ning ka värvusest ei ole määramisel abi. Samas peab ütlema, et seentele on kasvamiseks vaja sobivaid keskkonnatingimusi ning ilma nendeta ei suuda ükski hallitusseen kasvada. Laboritingimustes suudavad mõned hallitusseened koloniseerida üheksa sentimeetrise läbimõõduga petri tasse vähem kui ühe nädalaga.

Kodudes on seentele kõige olulisem kasvutingimus vesi. Seega peab jälgima, et siseruumide õhuniiskus oleks kindlasti alla 70 protsenti või võimalusel lausa alla 50 protsendi. Piirkonnad, mis saavad aeg-ajalt vett või on veelekke tõttu märjaks saanud, tuleb võimalikult kiiresti kuivatada. Üldjuhul ei ole hallitusseente kasvu vaja eraldi mingi keemilise vahendiga takistada.

Kuidas kodus hallituse levik peatada?

Esmalt tuleb teha kindlaks ja likvideerida hallituse kasvamise põhjus ehk uurida, kas põhjuseks oli veeleke, kõrge õhuniiskus või vee kondenseerumine. Samal ajal tuleb välja selgitada hallituse ulatus ning puhastada pinnad hallitusest mõne desinfitseeriva vahendiga.

Sobiv desinfitseeriv vahend peaks sisaldama mõnda järgmistest desinfektsiooniainetest: aktiivkloor (naatriumhüpoklorit), kvaternaarsed ammooniumiühendid, vesinikperoksiid, 70–80 protsendiline etanool või propanool. Näiteks sisaldavad mitmed kodukeemia vahendid aktiivkloori, seega ei pea kohe poodi tormama ja sealt esimest hallitusevastast vahendit ostma.

Meeles tasuks pidada, et hallitusseened kasvavad materjalide peal ning sügavale ei suuda nad kasvada. Samas ei ole kõiki materjale lihtne puhastada. Juhul kui aga desinfitseeriv vahend hakkab pindasid või materjale kahjustama, on ehk kergem hallitavad materjalid minema visata. Näiteks hakkab kipsplaadi puhastamisel paberikiht lahti rulluma.

Hallitusseentega materjalide puhastamisel tuleb vältida kuivade pindade puhastamist ja nendele desinfitseeriva vahendi või vee piserdamist. Vastasel juhul paiskuvad hallitusseente osad ruumiõhku ja võivad ladestuda kahjustamata pindadele. Selle asemel on soovitav kanda vastavat vahendit ohtralt lapile ning sellega puhastada pinnad puhtamalt mustema ja ülevalt alla suunas. Puhastamise käigus tuleb kasutada kaitsevahendeid, kindlasti respiraatorit ja kindaid. Pärast puhastamist tuleb ruumi tuulutada ning vältida puhaste ruumide saastumist.

Ennetamine on siiski parim võimalus, kuidas oma kodu ja tervist hoida hallitusseente massilise kasvu ning nendest tekkida võivate terviseprobleemide eest. Hallitusseened on alati ruumiõhus olemas ning kindlasti leidub neid ka juhuslikult pindadel.

Saame kodutolmu proovide andmete põhjal kinnitada, et lisaks hallitusele võib kodudes leida tavapäraseid metsas kasvavaid kõigile tuntuid seeni. Näiteks oleme tolmust leidnud nii kukeseene kui ka kärbseseene DNA-d. Kokkuvõtvalt oleme iga päev seentest ümbritsetud, aga vältida tuleks massilist seente kasvamist.

Hallitusseente kirju maailm

Tavaliselt teatakse musta, sinist ja rohelist värvi hallitusi. Piltidel on Chrysonilia sitophila (eestikeelne nimi puudub). Siseruumides võib nimetatud seent leida vaipkatetest ning madratsite tolmust. Ise olen täheldanud seene massilist kasvamist veekahjustusi saanud mööblitel ning teistel tselluloosi sisaldavatel materjalidel.

Erksavärviline hallitusseen Chrysonilia sitophila. Autor/allikas: Jane Oja

Lisatud pildi tegija on kirjeldanud seene tekkimist sarnaselt: "Oli veeuputus, aitasin seda likvideerida, ja märkasin järgmisel nädalal olukorda vaatama minnes. Võib olla, et tekkis suisa nelja-viie-kuue päevaga". Teaduskirjanduse andmetel võib see seen kasvada hallitusena leival, kondiitritoodetel, erinevatel köögiviljadel (sarapuupähklitel, ubadel), puuviljadel (õuntel, maasikatel, vaarikatel) ja lihatoodetel.