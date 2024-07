Põhjavesi võib muutuda sajandi lõpuks miljonite inimeste jaoks liiga soojaks

Ajakirjas Nature Geoscience ilmunud uuringu järgi võib põhjavee temperatuur mõnel pool tõusta kuni 3,5°C kraadi võrra, ületades sellega mis tahes riigi joogiveele kehtestatud kõrgeima lubatud temperatuuri piiri, vahendab IFLScience.

Uuringu koostanud Saksamaa Karlsruhe Tehnoloogiainstituudi teadlased hoiatasid, et kõige enam on oodata põhjavee soojenemist piirkondades, kus põhjaveetase on juba praegu madal ja keskmise õhutemperatuuri tõus samas kiire. Kraanist tulevat joogivett võib täiendavalt soojendada maapinnas neelduv soojus, millest osa kandub üle torustikku.

Praegu elab maailmas üle 30 miljoni inimese piirkondades, kus põhjavesi on soojem, kui kõige rangemates joogivee suunistes ette nähtud. See tähendab, et vesi pole ilma keetmata ilmtingimata ohutu.

Põhjavee temperatuuri tõus soodustab ka mitmete haigusetekitajate, näiteks leegionärihaigust põhjustava legionella bakteri levikut. Viimane on küllaltki vastupidav ka kloori suhtes. Teatud tingimustel võib põhjavee temperatuuri tõusu tõttu lahustuda selles ka rohkem mitmesuguseid kahjulikke aineid, nagu arseeni või mangaani.

Põhjavesi on ülioluline ka ökosüsteemide toimimiseks, kuid kliimamuutuste pikaajalist mõju sellele on küllaltki vähe uuritud. Samuti on teada, et põhjavesi kipub toimima soojusakumulaatorina, neelates ümbritsevast keskkonnast liigset soojust.

