Uuring: munasarjade eemaldamine hakkab aju tervisele

Munasarjad pole olulised üksnes paljunemiseks. Rühm USA teadlasi osutab oma uue aju-uuringu valguses, et mõlema munasarja kirurgiline eemaldamine võib pikas plaanis mõjuda halvasti aju talitlusele.

Naise kehas paiknevad kummalgi pool emakat ovaalse kujuga näärmed ehk munasarjad. Need ei tooda ega väljuta üksnes munarakke, vaid varustavad keha erinevate hormoonidega. Sestap aitavad hoida need kaudselt ka inimese südame, luude, aju ja immuunsüsteemi tervist. Nüüd hoiatab rühm USA Mayo kliiniku arstiteadlasi, et munasarjade eemaldamine võib mõjutada ka aju talitlust, vahendab ScienceAlert.

Töörühm kaasas analüüsi enam kui 1900 Ameerika naise andmeid. Neist tuhatkond olid üle 50-aastased naised, kelle mõlemad munasarjad olid eemaldatud. Kontrollrühma kuulus 907 alla 50-aastast naist, kes polnud mõlemaid munasarju eemaldada lasknud.

Ilmnes, et uuritavatel, kelle munasarjad eemaldati enne 40. eluaastat, oli ajus paiguti vähem valgeollust kui kontrollrühmal. Peale 40. eluaastat munasarjadest ilma jäänutel oli samuti valgeolluse terviklikkus väiksem, ent võrreldes varem operatsioonil käinutega oli nende seisund märkimisväärselt parem.

Kõigi uuritavate ajus täheldatud muutused meenutasid töörühma sõnul pigem ajuveresoonte haigust, kui Azheimeri tõbe. Nähtud muutused sarnanesid samas Alzheimeri tõve varajastele sümptomitele.

Eemaldada vaid hädavajadusel

Hiljutistest uuringutest on teada seegi, et mõlemad munasarjad enne menopausi eemaldanud naistel on hilisemas elus suurem risk vaimse võimekuse languse või nõdrameelsuse tekkeks. Uus uuring on nüüd üks esimesi, mis üritab mõista seose põhjust.

Senini on valdavas osas neuroloogilistes uuringutes vaadeldud peamiselt meeste ajusid. Kõigist ajukuvauuringute põhjal avaldatud artiklitest arvestab muu hulgas hormoonide mõjuga aju tervise arengule vaid alla 0,5 protsendi. Sealhulgas ei võeta enamasti arvesse, kuidas mõjutavad aju sugunäärmete eritatud hormoonid.

Üldjoontes on meeste ajus valgeollust rohkem kui naistel. Osa teadlasi oletab, et erinevus on tingitud kujunevat aju mõjutavatest suguhormoonidest – meestel toodavad neid munandid, naistel munasarjad.

Ehkki testosterooni kutsutakse sageli meessuguhormooniks, toodavad seda ka munasarjad. Teisisõnu on testosteroon naise organismiski oluline hormoon, mis on muu hulgas seotud aju valgeolluse terviklikkusega. Kui munasarjad kehast enne menopausi eemaldada, võib testosterooni järsk kadu mõjuda aju arengule halvasti.

Uue uuringu osalejad, kelle munasarjad olid eemaldatud enne 40. eluaastat, võtsid lisaks enamasti östrogeeni, et asendada sugunäärmete toodangut. Östrogeeni hormoonteraapia ei mõjutanud aga nende valgeolluse mahtu. Niisiis oletab töörühm, et uuringu tulemusi võib osaliselt selgitada just kehas tekkiva testosteroonivaegusega. Kindlalt saaks seda väita alles peale täiendavaid kordusuuringuid.

Pealekauba on siiani vastuseta terve rida küsimusi munasarjade tähtsuse kohta. Lõpuni pole selge, kuidas mõjutavad munasarjad naise tervist kogu elukaare jooksul, või mis juhtub, kui lasta need eemaldada.

Teadlased on aastaid vaielnud healoomuliste vaevuste tõttu munasarjade eemaldamise üle. Neil puudub üksmeel nii selle osas, kuidas hakkab see inimese üldisele tervisele või mis vanuses seda üldse teha võiks.

Vähi korral on patsiendi päästmiseks munasarjade eemaldamine paratamatu. Lisaks eemaldatakse mõlemad munasarjad harilikult endometrioosi, munasarjatsüstide ja fibroidide ehk kiudsidekude-lihaskasvaja puhul. USA-s on veidi üle pooltel emaka eemaldada lasknud inimestel eemaldatud ka munasarjad: neist üle kolmandiku olid sel ajal vähem kui 44-aastased.

Uute tõendite valguses märgib osa eksperte, et noores eas mõlema munasarja eemaldamise võimalikud kasud ja kahjud jäävad nii kirurgidel kui ka patsientidel endil korralikult läbi kaalumata. Nende hinnangul võib lastel ja noorukitel healoomulise tervisemure tõttu mõlema munasarja eemaldamine olla ebavajalik ja tuua kaasa eluaegseid terviseriske.

Kui mõlemad munasarjad eemaldatakse naise viljakate eluaastate jooksul, võib kehas alata vastureaktsioonina enneaegne menopaus. Niisamuti suurendab see naisel tõsiste krooniliste tervisemurede riski: sealhulgas luuhõrenemise, kehvema seksuaaltervise, südameveresoonkonna haiguse, vaimse võimekuse kao, uneapnea ja artriidi ohtu. Teisisõnu pole aju tervis ainus põhjus, miks munasarjad võimalusel alles jätta.

Teadustöö ilmus ajakirjas Alzheimer's and Dementia.