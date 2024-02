Psühholoog: viimane ärev e-kiri jäägu enne uinumist saatmata

Soome teadlased leidsid , et kuigi telefoni kasutamine enne magama jäämist mõjub sinise valguse tõttu inimesele pigem halvasti, mõjutab une pikkust ja kvaliteeti suuresti ka see, mida telefonis vahetult enne magamaminekut teha. Psühholoog Elina Kivinuki sõnul kehtib endiselt soovitus enne uinumist telefoni mitte kasutada.

See, et erinevate mobiilirakenduste kasutamine vahetult enne uinumist mõjutab und erinevalt, on Kivinuki sõnul põnev leid. "Ma pean küll ütlema, et uuringu valim on väga väike. Nad uurisid 75 inimese unerütmi ning mõõtsid nende une kvaliteeti ja mobiilikasutust," tõi ta saates "Terevisioon" välja.

Kivinuki sõnul jäävad uuringu autorid truuks soovitusele, et vahetult enne magamajäämist ei tohiks inimene voodis telefonis olla. "Samas nad on oma uuringuga teinud tükkideks need tegevused ja suuminud sinna sisse," selgitas ta. Näiteks selgus ühtlasi uuringust, et õhtul enne voodisse minekut telefonis tehtud tegevused võivad une kvaliteeti hoopis parandada.

Näiteks hinnati eraldi sõnumite lugemise ja kirjutamise mõju. Ilmnes, et enne voodisseminekut mõjus sõnumite kirjutamine unele hästi, kuid voodis lebades tekstitippimise hea mõju kadus. Eraldi hinnati ka meelelahutuse, uudiste lugemise või isegi retseptide lugemise mõju. "Igaüks saab ise [oma tegevustele] mõelda ja märgata. Näiteks kuidas kaerahelbeküpsiste retseptid mõjutavad ega soodusta magamajäämist," tõi Kivinukk muigega välja.

Samas selgus, et kui inimene loeb enne uinumist telefonist uudiseid, jääb ta magama kaks minutit tavaliselt varem, kuid tema uni jääb kaheksa minutit lühemaks. Meelelahutuse puhul uinub inimene minuti võrra varem, kuid uni jääb umbes 17 minuti võrra lühemaks. Töö autorid ei soovita inimestel ei voodis ega enne voodisseminekut mängida strateegia- ja seiklusmänge, sest need käivitavad ajus kõrgemate vaimsete võimetega seotud piirkondi ning aju ei suuda uinumise ajaks rahuneda.

"Nad mõõtsid seda numbriliselt ja seetõttu neil on võimalik visuaalselt näidata, et tõesti uni on mõjutatud," märkis psühholoog. Soomlaste uuring erineb oma täpse mõõtmise poolest teistest uneuuringutest, mis toetuvad uuritavate endi subjektiivsetele hinnangutele oma une kohta.

"Seal on südamelöögi sageduse varieeruvus, inglise keeles HRV, mis annab päris ausa numbri," täpsustas Kivinukk. HRV näitajat jälgides saab iga inimene ise oma keha ja und nii-öelda paremaks treenida. "See ei ole ainult une mõttes, vaid ka üldise stressitaseme ja liigset ärevuse mõttes. Kui tundub, et olukord on liiga ärev, saab pakkuda endale lõdvestus- ja hingamisharjutusi. Siis see number läheb paremaks," selgitas ta.

Siiski vääriks Kivinuki sõnul edasist uurimist, kuidas mõjutab inimese und erinevat tüüpi meelelahutus. "Kõik meelelahutus ei ole kurjast. Iseenesest on mõned passiivsemad meelelahutamise viisid, mida võiks jälgida," sedastas ta. Samuti ei mõõdetud uuringus mobiilirakendusi, mis väidetavalt soodustavad une teket. "Näiteks öeldakse, et valge müra rakendus võiks toetada uinumist ja magamajäämist: seda nad näiteks ei mõõtnud," tõi Kivinukk välja.

Ta kordas, et rusikareeglina telefoni voodisse kaasa võtta ei tohiks. Kellel on raskusi magamajäämisega või uni kehv, võiks kindlasti telefoni kaasa võtmata jätta, et päevastest mõtetest lahti lasta. Samuti ei soovita Kivinukk vastata enne uinumist ärevalt e-kirjadele: "Pigem kinnitada endale, et ma jõuan tegeleda nende asjadega ka homme hommikul. Aega on."