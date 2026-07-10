Unearst: päevane enesetunne teeb nutiseadmetele silmad ette

Randmele või sõrme käivad aparaadid jälgivad lakkamatult kasutaja südametööd, hingamissagedust ja kehatemperatuuri. Vaheri sõnul pakub inimeste kasvanud huvi oma tervise vastu talle arstina suurt rõõmu, kuid paratamatult käib trendiga kaasas oma varjukülg. "Meil on ka inimesi, kes kipuvad seadmeid teinekord liiga täpselt jälgima ning seetõttu võib ärevusfoon muutuda kõrgemaks, kui see hea on," tõdes unearst saates "Huvitaja".

Tervist jälgivad seadmed ja äpid püüavad tõlkida kasutajamugavuse nimel keerulised bioloogilised protsessid lihtsasti hoomatavateks numbriteks ja värvilisteks graafikuteks. Ekraanidele ilmuvad punktisummad jätavad seeläbi kasutajale sageli eksliku mulje ülimast teaduslikust täpsusest, kuigi tegelikult peidavad seadmed endas üsna laia ja hinnangulist veamäära. "Keeruliseks läheb lugu siis, kui seadme infot võetakse puhta tõe pähe, arvestamata, et need ei ole meditsiinilised seadmed," nentis Vaher.

Tehnoloogia piiratus joonistub eriti teravalt välja siis, kui masinad püüavad hinnata kasutaja unefaase. Värvilised tulpdiagrammid sügava, kerge ja REM-une kohta toetuvad vaid andurite kogutud kaudsetele signaalidele. Kliiniliselt pädev unefaaside analüüs eeldab aga ajulainete vahetut mõõtmist, mida kodused vahendid paraku teha ei suuda. "Mina oleksin unefaaside väga täpse trakteerimisega pigem ettevaatlik. Tänaseks ei ole meil veel selliseid seadmeid, mis võimaldaksid unefaase määrata moel, mis oleks arstile kõlbulik analüüs," rõhutas unearst.

Nutirakenduste algoritmid arvutavad öise puhkuse kõrval välja ka kasutaja päevase aktiivsuse ja tema kulutatud energia. Siinkohal joonistavad programmid harilikult liiga optimistliku pildi ja lubavad inimesel tarbida hoopis rohkem kaloreid, kui keha tegelikult vajab. "Kõik nad arvestavad reaalsest kulust kusagil 20–30 protsenti rohkem, nii et selles osas tasub olla ettevaatlik," selgitas Vaher.

Selleks, et inimene ei teeks ekraani vaadates vigaseid järeldusi, tasub kuvatud numbreid kõrvutada pidevalt isikliku subjektiivse enesetundega, ükskõik kui kõrge puhkuseskoor parasjagu on. Unearst lisas: "Kellainfot tuleb ikkagi kasutada koos sisemise tundega ja äratundmisega, kui hästi sa täna öösel magasid ning milline on su unekogemus üldiselt."

Olgugi et kodustel aparaatidel on kindlad tehnoloogilised piirangud, näitavad nad mõningate spetsiifiliste bioloogiliste signaalide tabamisel siiski suurt potentsiaali. Unearsti hinnangul kujutab südame löögisageduse varieeruvus ehk HRV endast üht kõige usaldusväärsemat andmepunkti, mida nutikellad reaalajas koguvad. Kõnealune näitaja peegeldab otseselt autonoomse närvisüsteemi tööd ning annab pildi keha sümpaatilise ja parasümpaatilise poole tasakaalust. "Kui see on pidevalt hea ja kõrge, siis ma eeldaksin, et inimene on füüsiliselt suhteliselt aktiivne ja pööranud tähelepanu oma unetundidele," kinnitas Vaher.

Tundlikult reageeriv HRV annab kehas toimuva kohta väärtuslikku tagasisidet ja suudab läheneva haiguse eest hoiatada veel ammu enne esimeste reaalsete sümptomite avaldumist. Lühiajalised ühepäevased numbrite kõikumised näitavad graafikutel seevastu harilikult vaid varasemat rasket treeningut või liiga rammusat õhtusööki. Andmeid analüüsides soovitab arst vaadata seega pigem pikka pilti, mitte iga väiksema muutuja peale emotsionaalselt reageerida. Unearst täpsustas: "Kellad näitavad meile trende ning üksikute piikide pärast ei pea olema liialt häiritud," täpsustas unearst.

Pikemaid trende uurides võtavad kellade algoritmid luubi alla uinumise kellaajad, mis kipuvad paljudel inimestel nädalapäeviti tugevalt varieeruma. Sageli püüavad kasutajad puhkepäevadel nädala sees kogunenud unevõlga voodis pikemalt lesides tagasi teha. Vahel juhtub lausa nii, et rakendus premeerib tavapärasest pikemat und kõrgete skooridega, eirates täielikult asjaolu, et inimene uinus alles varahommikul. Unebioloogia vaatepunktist mängib püsiv magamamineku rutiin füsioloogilise tasakaalu hoidmisel hoopis kaalukamat rolli kui öise une absoluutne pikkus.

Regulaarne elurütm annab kehale selge signaali käivitada õigel ajal vajalikud bioloogilised protsessid, mis tagavad sügava ja taastava puhkuse. "Magamajäämise ja unes olemise eelduseks on teatud hormoonide ja ainete vabanemine kehas. See toimub vastavalt une-ärkveloleku rütmile ning kui me seda erinevate magamaminekuaegadega tugevalt kõigutame, on ainete vabanemine häiritud," nentis unearst. Tekkinud hormonaalne tasakaalutus selgitabki hästi, miks tunnevad inimesed ennast ka pärast väga pikaks veninud nädalavahetuse und tihti endiselt uimasena.

Tõsisemate tervisehädade ilmnemisel jäävad nutikellad paratamatult hätta ega asenda kunagi korralikku arstlikku diagnostikat. Tegelikust abivajadusest ja unehäiretest annab nutitelefoni hoiatustest tunduvalt selgemini märku hoopis pidev füüsiline kurnatus ja raskused igapäevaste toimetustega hakkamasaamisel. Vaher sõnas: "Päevane enesetunne on suurepärane indikaator. Eneseanalüüsivõime ütleb täiskasvanud inimesele üsna kiiresti, kui midagi on valesti."

Keerukates algoritmides ja tohututes andmemassiivides orienteerumise asemel piisab isiklikest magamisharjumustest korraliku pildi loomiseks tegelikult palju lihtsamatest vahenditest. Ilma elektrita meetodid ei koorma kasutajat liigse infomüraga ega tekita tehnoloogiast tingitud pidevat ärevust. "Vana iidne meetod enda jälgimiseks on unepäeviku täitmine paberil. [...] Tehisaruga ei soovitaks ma alati asja uurima minna, sest olenevalt küsimuse nutikusest võib sealt saada väga isesuguseid vastuseid," rõhutas Heisl Vaher.