Tätoveerimisega võib kaasneda kõrgendatud vähirisk

Tätoveeringutest on saanud tänapäeval küllaltki levinud eneseväljenduse viis, kuid nende pikaajalist mõju tervisele on võrdlemisi vähe uuritud. Euroopa Liidus on varem mõningast tähelepanu pälvinud tätoveeringute tegemisel kasutatavas tindis leiduvad kemikaalid, aga põhjapanevaid järeldusi sellest tehtud ei ole, vahendab ScienceAlert.

Kuna inimkeha jaoks on nahka sisestatud tint võõrkeha, kutsub tätoveeringu tegemine organismis esile immuunreaktsiooni, mille tulemusel lõpetab suur osa tindiosakestest lümfisõlmedes. Samas pole teadlastele siiani hästi selge, kuidas mõjutab lümfisõlmedesse talletunud tint inimeste tervist üleüldiselt.

Rootsis on enam kui ühel inimesel viiest tätoveering, tehes sellest ühe kõige tätoveerituma riigi kogu maailmas. Seetõttu korraldasid Lundi Ülikooli teadlased suuremahulise uuringu, selgitamaks välja, kas tätoveerimine võib lümfoomi esinemise tõenäosust tõsta.

Kuna Rootsi peab pikaajalist vähidiagnooside registrit, hakkasid teadlased uurima kõiki lümfoomi diagnoosiga inimesi vanuses 20–60 aastatel 2007–2017. Iga lümfoomiga inimese kohta kaasati uuringusse n-ö kontrolliks ka kolm täiesti suvalist ilma lümfivähita inimest.

Uuringus osalejad vastasid mitmesugustele elustiilivalikuid puudutavatele küsimustele. Tätoveeritud inimestelt küsiti nende tätoveeringute suuruse ja värvi kohta ning millal nad esimest korda ennast tätoveerida lasid. Kokku osales uuringus 5591 inimest, kellest 1398 olid lümfivähi diagnoosiga ja ülejäänud 4193 jäid kontrolliks.

Teadlased avastasid, et tätoveeringuga inimestel on 21 protsenti suurem tõenäosus lümfoomi nakatuda, kui neil kellel tätoveeringuid pole. Küll aga toonitasid uuringu autorid, et lümfoom on väga haruldane haigus, seega on taolise vähitüübiga nakatumine üleüldiselt juba väga madal.

Uuringust selgus veel, et tätoveeringu suurus ei paista vähiriskis mitte mingit rolli mängivat. Küll aga märkasid teadlased, et risk on kõrgem uute tätoveeringute puhul, mille vanus jääb alla kahe aasta.

Kuna uurimistööd on veel palju ja teema mitte kuigi hästi mõistetud, ei julge teadusuuring veel jagada tätoveeringute tegemiseks näpunäiteid. Küll aga soovivad autorid juhtida inimeste tähelepanu sellele, et tätoveerimisega võivad kaasneda praegu veel vähe mõistetud tagajärjed tervisele.