Tehisaru avastas arstide poolt tuvastamata jäänud vähijuhtumid

Briti riiklik tervisehoiuteenistus andis tehisarule Mia analüüsida enam kui 10 000 naise mammogrammid. Tööriist suutis nende seast tuvastada kõik arstide varasemalt diagnoositud juhtumid. Küll aga leidis see ka läbi lipsanud varajaste rinnavähi sümptomitega mammogrammid. See näitab, et tehisarust võib tulevikus saada arstidele väärtuslik abiline.

Ettevõtte Kheiron Medical loodud tehisaru on katsetatud ka varem. Möödunud aasta novembris avaldasid Imperial College Londoni teadlased ajakirjas Nature Medicine teadusartikli, mille järgi suudab Mia avastada inimestest 13 protsenti rohkem rinnavähi juhtumeid. Laiemalt arvatakse, et seni kasutatavate meetoditega jääb kuni viiendik rinnavähkidest tänapäeval väga varajases staadiumis märkamatuks.

Eelmine katse viidi läbi Ungaris, kus tehisarule anti ülevaatamiseks 25 000 naise mammogrammid. Kõiki pilte olid vaadanud kaks radioloogi. Mia avastas 24 juhtumit rohkem kui inimesed ja tööriista tulemusel kutsuti täiendavateks uuringuteks tagasi 70 naist.

Tehisaru loojad tahavad edaspidi ka teistes riikides täiendavaid katseid teha ning rakendada Mia treenimiseks masinõpet. Siiani pole Ühendkuningriigi regulatsioonid lubanud taolistes uuringutes masinõpet kasutada.

Tehisarust loodetakse abi ka mujal. Näiteks katsetatakse Suurbritannias vereproove analüüsivat tööriista, et avastada veremürgitust enne sümptomite teket.

