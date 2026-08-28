Tallinna bussid aitavad tuvastada puuduvaid ja kahjustatud liiklusmärke

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased paigaldasid Tallinna linnaliinibussidele sensorid ja tehisintellektil põhinevad kaamerasüsteemid, mis tuvastavad halvasti nähtavaid või kahjustatud liiklusmärke. Projekti eesmärk on saada parem ülevaade liiklusmärkide seisukorrast ja parandada nii liiklusohutust.

Tallinnas on ligikaudu 50 000 liiklusmärki, mille seisukorra regulaarne jälgimine on ressursimahukas ettevõtmine. Praegu kontrollivad liiklusmärke inimesed ning puuduste tuvastamiseks võib kuluda nädalaid. Nüüd testivad teadlased, kuidas oleks võimalik seda ülesannet automatiseerida ning kiiremaks muuta.

Selleks paigaldasid Tallinna Tehnikaülikooli teadlased kolme Tallinna linnaliinibussi esiosale sensorid, mis koguvad sõidu ajal liiklusmärkide kohta visuaalset teavet.

Kuigi busside kasutamine võimaldab katta suure osa linnatänavatest, ei liigu need siiski kõikjale, kust oleks vaja infot koguda, leidis Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur ja projekti eestvedaja Uljana Reinsalu.

Sel põhjusel kaaluvad uurijad ka alternatiivseid lahendusi. "Tuleb leida mingeid teisi sõidukiliike, mis võimaldavad paremat kattuvust. Üks võimalus on näiteks kasutada prügiautosid," selgitas Reinsalu.

Teadlase sõnul töödeldakse andmeid tehisintellekti abil juba sõidukis sees ning linnale edastatakse vaid vajalikud tulemused. Kuna tegemist on videopildiga, kuhu jäävad paratamatult peale ka kaasliiklejad, konsulteerisid uurijad ülikooli teaduseetikute ja andmekaitse inspektsiooniga.

"Meie praegused algoritmid tuvastavad nii inimesi kui ka sõidukite numbrimärke ning me hägustame need automaatselt," lisas Reinsalu.

Võimalikud kasutusvaldkonnad

Lisaks katkiste liiklusmärkide kaardistamisele võib tulevikus sama platvormi kasutada ka teiste linnakeskkonda puudutavate probleemide avastamiseks, näiteks teekatte kahjustuste või tänavavalgustuse rikete puhul. Reinsalu sõnul kogutakse juba täna infot ka õhukvaliteedi kohta.

Nii tahavad teadlased näidata, kuidas liikuvate sensorite ja tehisintellekti abil toimivad lahendused saavad muuta linnade juhtimise tõhusamaks, andmepõhisemaks ja säästlikumaks.

Reinsalu sõnul on praegu linnakeskkonda puudutav info erinevates kohtades laiali. "Meie proovime teha monitooringut nii hästi ja struktuurselt, et linnatöötajad saaksid info kätte ja see aitaks neil leida lahendusi ning võtta otsuseid vastu kiiremini ja paremini," selgitas ta.

Teadlased koguvad linnatänavatelt andmeid novembri lõpuni ning seejärel hinnatakse, kui täpselt suudab süsteem liiklusmärke tuvastada ja kui hästi lahendus Tallinnasse sobib.

Tegu on FinEst Targa Linna Tippkeskuse eestveetava rahvusvahelise projektiga TayuTech. Tallinnas keskendutakse liiklusmärkide seisukorra jälgimisele, Iirimaal Dublini linnas mõõdetakse õhukvaliteeti ning Horvaatias Pula linnas tuvastatakse teekatte kahjustusi.