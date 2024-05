Majandusmetsas napib õõnelindudel pesitsemisvõimalusi

Lindudele pesitsemiseks sobivaid puuõõnsusi on vanemas metsas rohkem. Neid tekib juurde puude murdudes ja mädanedes, ent sageli teevad õõnsuse linnud ise. Hiljutine uuring osutab, et lindudele võiks majandusmetsa psitsemiseks alles jätta vanemaid puid.

Lindudele pesitsemiseks sobivaid õõnsusi tekib puude murdudes või mädanedes. Sellegipoolest on 85–98 protsenti boreaalsete metsade puuõõntest lindude, näiteks rähnide ja tihaste töö tulemus, kirjutab linnuökoloog Marko Mägi ajaveebis Linnuvaatleja.

Puuõõned on mikroelupaigad paljudele liikidele. Lindudele on need pesa-, puhke-, ööbimis- ja talvitamispaigad, kuid neis elab ka seeni ja selgrootuid. Õõnte rohkus on metsa elurikkuse üks indikaator, kuid nende leidumist ja kadumist on paraku vähe uuritud.

Hiljutises uuringus loendati Lõuna-Soome majandusmetsades ning poollooduslikes ja looduslikes metsades 37 aasta vältel musträhni (Dryocopus martius), suur- (Dendrocopos major), väike- (D. minor) ja valgeselg-kirjurähn (D. leucotos), laanerähni (Picoides tridactylus), hallpea-rähni (Picus canus) ning põhja- (Poecile montanus) ja tutt-tihase (Lophophanes cristatus) rajatud õõnsusi.

Kui reeglina kasutavad tihased teiste tehtud või looduslikke õõnsusi, siis põhja- ja tutt-tihane suudavad need ka ise teha. Rähnide õõnsusi leiti 2238, tihaste omi 329 tükki.

170 km 2 suurusest uurimisalast oli aktiivselt majandatav 80 protsenti. Võrreldi samaealisi, vähemalt 60-aastasi ja sama tüüpi metsi, mida majandati erievalt. Poollooduslikuks metsaks loeti mets, kus majandmine lõppes 15–20 aastat enne õõnsuste loendamist.

Uuringust selgus, et majandatud metsades oli õõnsusi oluliselt vähem kui looduslikes või poollooduslikes; sama on leitud ka Eesti metsades. Rähniõõnsusi oli looduslikus metsas ruutkilomeetril 5,7, majandatud metsas vaid 1,5, tihaste õõnsusi oli vastavalt 0,9 vs 0,3. Kuna nii rähnide kui ka tihaste õõnepuude mõõtmed olid sarnased, järeldub, et erinevad õõnelinnud vajavad enam-vähem sarnaseid puid.

Autorite arvates ei soosi praegune metsade majandamine õõnsuste teket. Nende hinnangul oleks vaja, et ka majandusmetsal oleks enam loodusliku metsa tunnuseid: rohkem puuliike ning lagupuitu, säilikpuid ja tüükaid, suurem struktuurne mitmekesisus, pikem raiering. Õõnelinnud eelistavad lehtpuid, kuid raie muudab puistu liigilist koosseisu. Näiteks Fennoskandias on metsanduses rõhk okaspuudel.

Analüüsides arvestati vaid uusi ehk elupaiga potentsiaali iseloomustavaid õõnsusi, hoolimata sellest, et sõltuvalt liigist kasutatakse 5–50 protsenti õõnsustest mitu korda. Andmetest nähtub, et õõnsuste hulk hakkab üsna kiiresti suurenema peagi pärast majandusintensiivsuse langetamist, sest ka poollooduslikud metsad olid majandusmetsadest oluliselt õõnerohkemad.

Liigiti oli õõnsuste rohkus samuti majandamata metsade kasuks, v.a musträhnil. Elusasse puusse tegid rähnid rohkem õõnsusi kui surnusse, lehtpuudesse sagedamini kui okaspuudesse; kõige sagedamini haaba.

Tihased aga eelistasid surnud puid, 94 protsendil juhtudest kaske ja leppa. Vaid kaks protsenti nende õõnsustest olid elusas puus – vigastatud, nõrka või surnud puusse on kergem õõnt rajada. Kõige olulisem õõnesepp oli suur-kirjurähn, kelle tehtud oli 72–78 protsenti rähniõõntest. Suur-kirjurähn suudab küll elada erinevates metsades, kuid eelistab looduslikku või poollooduslikku metsa.

Aasta jooksul metsa lisandunud rähniõõnte hulk (õõnsusi/km2). Karpdiagrammil on esitatud mediaan, kvartiilid, miinimum-maksimum ja erindid. Autor/allikas: Pakkala et al. (2024)

Sobilike õõnepuude olemasolu on vaid üks õõnsustes pesitsejate edukuse mõõt. Kõik uuritud liigid on paiksed, mistõttu on toidurohkusel, mis on majandusmetsas reeglina väiksem (tervemad puud), oluline roll. Metsa ümbritseval maastikul võib samuti olla mõju, sest pesitsusväliselt kasutavad linnud suuremat ala, kui uuringusse kaasatud metsad.

Seega, oluline on suurte lehtpuude jätmine okaspuistutesse, samuti surnud puude ja tüügaste olemasolu. Seda teades on võimalik metsa majandada nii, et see jääks siiski õõnelindudele sobilikuks elupaigaks.

Uuring ilmus ajakirjas European Journal of Forest Research.