Majandusmetsas sirguval linnul on toitu vähe ja tervis vilets

Läti ülikoolide, Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased uurisid majandusmetsas ja vanas majandamata metsas rasvatihaseid (Parus major). Nad tuvastasid, et majandusmetsas on putukate biomass väiksem ning seal on rasvatihase pojad ka viletsama tervisega.

Kuigi poegade ellujäämus metsades ei erinenud, olid majandusmetsas sirgunud pojad suuremas stressis ja lühemate telomeeridega. See viitab lühemale elueale, kirjutab linnuökoloog Marko Mägi ajaveebis Linnuvaatleja.

Telomeerid on kromosoomide tipus olevad osad, mille lühenemine seostub vanusest tingitud haiguste avaldumisega, sealhulgas vähiga. On teada, et lindudel vähendab telomeeride lühenemine eluiga ning ka see, et telomeerid lühenevad kiiremini stressis olles ja elupaiga madalama kvaliteedi korral.

15-päevaste rasvatihaste heterofiilide/lümfotsüütide suhe noores majandatud männimetsas ja vanas majandamata metsas. Autor/allikas: Allikas Krams et al. (2025)/CC BY 4.0

Kahe aasta vältel (2018–2019) mõõtsid teadlased Lätis Kraslava ümbruse 40–50 aastastes männiistandikes ja majandamata 110–160 aastastes, kuuse ülekaaluga segametsades rasvatihaste poegi ja putukate rohkust. Lindude verest mõõdeti ka stressi.

Stressi tase mõjutab tervist, arengut, kasvu ja sigimist. Kui lühiajaline häiring tingib mööduva stressi, siis pikaajalise häiringu tulemusel tekib krooniline stress, mille tõttu nõrgeneb immuunsüsteem ja suureneb haigusrisk. Kroonilise stressiga toimetulekuks on vaja kulutada lisaenergiat ehk rohkem süüa.

Putukavastsete biomass noores majandatud männikus ja vanas majandamata metsas. Autor/allikas: Allikas Krams et al. (2025)/CC BY 4.0

Immuunsüsteemi seisundit saab mõõta vere valgeliblesid loendades. Suur haigusetekitajatega võitlevate lümfotsüütide hulk viitab, et organismis on midagi paigast ära. On teada, et heterofiilide (samuti üks valgeliblede tüüp) ja lümfotsüütide suhe (H/L) peegeldab immunoloogilist stressi, aga ka muutusi looduses. Muuhulgas on näitaja seotud toidupuudusega.

Uuringust selgus, et stressinäitaja ehk H/L oli oluliselt madalam vanas majandamata vanas metsas kasvanud poegadel: 0,2 vanas metsas vs 0,8 majandusmetsas.

Kuigi kurna suurus ja pesast lahkunud poegade arv metsa vanusest ega majandamisest ei sõltunud, oli putukaid, millega rasvatihased ja teised metsalinnud poegi toidavad, oluliselt rohkem just vanas metsas. Poegade telomeerid olid samuti oluliselt pikemad üle saja-aastases metsas. Elupaiga halvenedes tõuseb linnu stressihormoonide tase, mis omakorda viib immunsüsteemi nõrgenemiseni ja vähendab ellujäämise tõenäosust.

Intensiivmetsanduse tõttu on vanad metsad, teiste hulgas Põhja-Euroopa vanad okasmetsad kadumas. Metsade lageraie, noore metsa laikude tekkimine, kiirenev metsaalade killustumine ja alusmetsa eemaldamine on metsamajanduse tagajärg, mis on vähendanud metsaelupaikade kvaliteeti ja seostuvad mitmete tavaliste metsaliikide asurkondade vähenemisega.

Autorid järeldavad, et kuigi rasvatihane pesitseb meelsasti pesakastis ja saab justkui kõikjal hakkama, on noores majandusmetsas pojad suuremas stressis ja neile sobilikku toitu on oluliselt vähem kui vanas majandamata metsas.

Ühtlasi võib rasvatihane majandusmetsas olla ökoloogilises lõksus, mida ei ole võimalik tuvastada linde loendades ja mille tõttu ei soovita uuringu autorid panna pesakaste noorde majandusmetsa. Kuigi on arvatud, et linnud võivad intensiivmetsandusega kohaneda, siis Läti rasvatihaste andmed sellele ei viita. Küll aga vihjab uuring, et intensiivmetsandus võib muuta majandusmetsas asuva elupaiga ökolõksuks.

Uurimus ilmus ajakirjas Ecology and Evolution.