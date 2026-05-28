Kliimakriis võib kiirendada antibiootikumiresistentsuse levikut

Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Austraalia, Šveitsi ja Hiina teadlaste uuring näitas, et kliimamuutused võivad soodustada salmonellabakteri muutumist antibiootikumidele vastupidavamaks. Salmonella on üks levinumaid bakteriaalsete nakkuste põhjustajaid maailmas.

Ajakirjas Lancet Planetary Health avaldatud uuringu järgi kasvas salmonella antibiootikumiresistentsusega seotud geenide hulk aastatel 1940–2023 kümme protsenti.

Antibiootikumiresistentsus tähendab, et bakterid ei allu enam tavapärastele ravimitele. See on üks kiiremini kasvavaid ohte tervisele ning põhjustab hinnanguliselt juba praegu rohkem kui miljoni inimese surma aastas.

Peamiselt tekib resistentsus antibiootikumide liig- ja väärkasutuse tõttu. Teadlaste sõnul võivad probleemi süvendada ka kõrgem temperatuur ja muutuvad sademed, mis mõjutavad bakterite levikut ja kohanemist.

Uuringus analüüsiti enam kui 480 000 salmonellaproovi 139 riigist, mis olid kogutud aastatel 1940–2023. Tulemused näitasid, et resistentsusega seotud geenide hulk suurenes 82 protsendis vaadeldud riikidest. Kõige suurem kasv ilmnes Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas, sellele järgnesid Lõuna-Aasia ning Sahara-tagune Aafrika.

Teadlaste sõnul ei tõesta uuring otseselt, et kliimamuutused põhjustavad antibiootikumiresistentsuse kasvu, kuid tulemused viitavad selgele seosele. Nende hinnangul aitab resistentsuse levikut pidurdada antibiootikumide vastutustundlik kasutamine, parem haigusseire ja kliimamuutuste leevendamine.