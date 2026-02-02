X!

Loodushuviliste kogutud andmed ei jõua keskkonnaotsustesse

Teaduselu
Harrastusteadus tähendab igasugust vabatahtlikku teadustööle kaasa aitamist.
Harrastusteadus tähendab igasugust vabatahtlikku teadustööle kaasa aitamist. Autor/allikas: Annie Spratt/Usnplash
Teaduselu

Eesti riiklikus keskkonnaseires on palju lünki ja kuigi vajadus ajakohaste andmete järele kasvab, ei kasutata inimeste tehtud loodusvaatlusi sageli otsuste tegemisel, ilmneb Eesti teadlaste värskest uuringust. Keskkonnaametnike hinnangul oleks vaja loodushuvilistele täpsemaid juhiseid, et andmed oleksid kasutatavad.

Harrastusteadus tähendab igasugust vabatahtlikku teadustööle kaasa aitamist. Näiteks võib tuua linnuvaatluse, nahkhiireseire, karuputkest või lusitaania teeteost teada andmise. Eesti Maaülikooli ja Tartu ülikooli teadlased uurisid koostöös ekspertidega, kuidas suhtuvad keskkonnaametnikud harrastusteadlaste kogutud andmetesse ja kas loodushuviliste kogutud infot arvestatakse keskkonnakorralduslike otsuste tegemisel.

Eesti Maaülikooli keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia nooremteaduri Carmen Kilvitsa sõnul selgus uuringust, et keskkonnaametnike suhtumine harrastusteadlaste kogutud andmetele on väga erinev ja andmeid otsustes pigem ei kasutata.

Ühe probleemina näeb Kilvits, et harrastusteadlasi ei usaldatda. "Teiseks ametnikud peavad ise olema väga teadlikud juba harrastusteadusest. Kui pole varasemat kokkupuudet endal harrastusteadusega, siis kusagil nende ameti töötingimustes pole juhendeid või justkui kohustust, et kas või kuidas nad peaksid harrastusteaduse andmeid kasutama," sõnas ta.

Osa ametnikke on Kilvitsa sõnul entusiastlikumad, otsivad harrastusteaduse andmeid ja oskavad neid teatud kohtades kasutada. "Samas need, kes on vähem kokku puutunud, võib-olla ei ole lihtsalt teadlikud harrastusteaduse võimalustest," kõrvutas ta.

Keskkonnaameti loodushoiutööde osakonna juhataja asetäitja Eike Tammekänd tõi välja, et nendeni jõudvad andmed on väga erinevad ja vahel see raskendab kasutamist. "Kindlasti meieni jõuab andmeid, kus on kogu info olemas: mis liik, kes leidis, millal leidis, kus kohas ja need me saame kohe Eesti loodusinfosüsteemi kanda. See on infosüsteem, mida meie kasutame otsuste tegemisel kõige rohkem," kirjeldas ta.

Kindlasti on Tammekännu sõnul kogutud ka andmeid, kus esitatud andmete põhjal pole võimalik kinnitada, et liiki tõesti mingis kohas leidub. See tähendab, et andmed vajavad ülevaatamist: Keskkonnaamet teeb seda Tammekännu sõnul jõudumööda nii palju, kui selleks ressurssi on. "Kui meil kindlat veendumust pole või andmed on umbmäärased, aga tuleb mingisugune arendus või kellelgi soov selles kandis midagi korraldada, saame anda signaali, et seal võib olla väärtusi. Siis palume need eelnevalt üle kontrollida ehk riik saab kasutada andmeid erineval tasandil," kirjeldas ta.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhataja Marju Keisi sõnul on kõige olulisem, et andmed saavad laiemalt kasutatud süsteemidesse.
"Kui need sisestatakse laiemalt kasutatavatesse süsteemidesse, näiteks loodusvaatluste andmebaasi või PlutoF-i, on tegelikult juba väga oluline samm tehtud ja on väga suur potentsiaal, et neid ikkagi mingil kujul kasutatakse," ütles ta.

Siiski ei pruugi andmed käiku minna otseselt keskkonnaotsuste tegemiseks, vaid muude andmestike koostamiseks. "Kas ongi mingid liikide leviku kaardid või punase nimestiku hindamine – neid kasutusviise on tegelikult hoopis laiemalt," osutas Keis.

Eike Tammekänd märkis, et kindlasti on abi sellest, kui vaatlusandmed on varustatud foto ja asukoha koordinaatidega ning saavad andmebaasi võimalikult kiiresti. Carmen Kilvits lisas, et kuna keskkonnaseire rahastust järjest vähendatakse, toetacad loodushuviliste andmed siiski palju.

Toimetaja: Airika Harrik

Samal teemal

pilguheit peeglisse

13:05

Loodushuviliste kogutud andmed ei jõua keskkonnaotsustesse

12:07

Euroopa regulatsioonid mängivad haruldaste muldmetallide äri Hiina kätte

11:32

"Teise mätta otsast": hea teaduspilt jääb oma köitvuses tõele truuks

01.02

Singapuri tehnoloogiavedur: unustage ükssarvikud koos edevusmõõdikutega

30.01

Valgetähe saanud Erik Puura: erialane mitmekesisus tõi edu ja sisemise konflikti

30.01

Teenetemärgi saanud Tarmo Soomere: teadlaste sõnum on enamat kui diplomaatia

30.01

President annetas teenetemärgi mõnekümnele teadlasele

30.01

Teenetemärgi pälvinud Rando Värnik: mul süda klopib seda uudist kuuldes

30.01

Teenetemärgi pälvinud Tuul Sepp peab oluliseks teaduse viimist praktikasse

30.01

Suri akadeemik Ain-Elmar Kaasik

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

14:41

Jaanuar oli keskmisest ligi viis kraadi jahedam

13:37

Mahukas uuring kummutas müüdi saarlaste ja hiidlaste erinevusest

13:05

Loodushuviliste kogutud andmed ei jõua keskkonnaotsustesse

12:07

Euroopa regulatsioonid mängivad haruldaste muldmetallide äri Hiina kätte

11:47

Arstid hoidsid meest kaks ööpäeva ilma kopsudeta elus

11:32

"Teise mätta otsast": hea teaduspilt jääb oma köitvuses tõele truuks

10:47

Lugeja küsib: miks inimese hääl ajas muutub?

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo