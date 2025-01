Uus tööriist aitab kaardistada nahkhiirte meelepäraseimad elupaiku linnaruumis

Elupaikade killustumise tõttu võime näha juhuslikult linna sattunud metsloomi üha sagedamini, kortermajade vahel siuglevatest rästikutest kuni kohviku ees jalutava ilveseni. Öise eluviisiga nahkhiired jäävad aga paljudele märkamatuks, kuid võivad sobivusel meiega isegi elamist jagada. Nahkhiirte elupaikade säilitamine linnaruumis on oluline, kuna indikaatorliikidena saab nende abil jälgida inimtegevusest põhjustatud keskkonnamuutusi. Lisaks on nad suureks abiks näiteks tüütutest sääskedest vabanemisel, sest ainuüksi üks nahkhiir võib tunni aja jooksul ära süüa tuhat putukat, kirjutab Tartu Ülikooli loomaökoloogia nooremteadur Christel Rose Bachmann.

Paraku ei pruugi nahkhiirte käsi linnas hästi käia isegi juhul, kui neil on piisavalt varje- ja toitumispaiku. Mitmed inimtekkelised tegurid, nagu tehisvalgus, müra ja elupaiku killustavad teed, võivad raskendada nahkhiirte toitumist, omavahelist suhtlust ja lennunavigatsiooni.

Nahkhiirtele võime tahtmatult linnas kahju teha ka näiteks kortermaja renoveerides või kassi õuetiirule lastes. Lisaks meeldib mõnele liigile, näiteks põhja- ja pargi-nahkhiirele, elada meie ehitatud hoonetes. Seetõttu on vanade ehitiste korrastamisel oluline kindlaks teha ega majas allüürnikke ei leidu.

Linnastumise mõju vähendamiseks on oluline teada, millised alad ja tegurid pakuvad nahkhiirtele kõige paremaid elutingimusi. Tartu LIFE Roheringi linnalooduse taastamise projekti raames viisime 2023. aasta suvel läbi harrastusteaduse projekti, kus vabatahtlikel huvilistel oli võimalik tutvuda nahkhiirte eluoluga ning koguda andmeid Tartu linnas etteantud piirkondades. Vabatahtlikud nahkhiirehuvilised aitasid ühel õhtul salvestada nahkhiirte häälitsusi tervelt 189 erinevas punktis üle terve Tartu linna. Ühel teadlasel oleks kulunud selle väärtusliku info kogumiseks rohkem kui kuu.

Vabatahtlike poolt läbitud loendusrajad ja salvestuspunktid Tartu linnas. Tuvastatud häälitsuste aeg on mõõdetud sekundites. Autor/allikas: Christel Rose Bachmann

Vabatahtlike kogutud andmete abil ning erinevate keskkonnateguritega arvestades selgitasin välja, milline linnakeskkond on meie nahkhiirtele enim meeltmööda. Selgus, et linnas on kõige tähtsam varje- ja sigimispaiku pakkuvate suurte puude olemasolu ning toidubaasi täiendavate veekogude lähedus. Tartu linna salvestuspunktides leidus kõige rohkem põhja-nahkhiiri. Eesti nahkhiirte seas on nad võrreldavad varestega, saades linnalembestena paremini hakkama, kui näiteks veekogudest sõltuvad veelendlased.

Tartu linnanahkhiirte uuringu tulemuste põhjal tegin ennustusmudeli, mis aitab välja selgitada, millistes linnapiirkondades nahkhiiri rohkem leidub. Kuigi mudel vajab veel rohkemate andmetega täiustamist, saab selle abil juba üsna hästi ennustada nahkhiirte esinemist ka Tallinnas.

Ennustusmudeli põhjal loodud kaart, mis näitab, millised piirkonnad võiksid olla olulisemad nahkhiirte jaoks Tallinna linnas. Autor/allikas: Christel Rose Bachmann

Ennustusmudel ja selle edasiarendus on alles esimene samm, et aru saada, kuidas linnastumine Eesti nahkhiirtele mõjub. Näiteks oleks huvitav tulevikus teada, kas selline mudel töötab näiteks Lõuna-Euroopa linnades. Sealne elukeskkond erineb meie omast tunduvalt ning seal elavad teistsugused nahkhiireliigid.

Edasises uurimistöös plaanin välja selgitada, kuidas meie nahkhiirtel päriselt läheb. Kavatsen uurida, milline on otsene mõju linnastumisel nahkhiirte tervisenäitajatele ja kuidas siduda seda suurema pildiga. Näiteks pole teada, kas Eesti nahkhiired kannavad edasi inimestele ohtlikku marutaudi või mitte.

Rahvusvaheliselt kaitsealused nahkhiired pole olulised mitte ainult nende pakutava tasuta sääsetõrjeteenuse pärast, vaid aitavad lisaks jälgida meid ohustavate pikaajaliste keskkonnamuutuste mõju. Samuti toetavad nende eelistatud elupaigad ka teiste loomarühmade, eriti lindude ja putukate säilimist. Loodud ennustusmudel annab aimu, kus nahkhiired ennast hästi tunnevad ja kus võiks nende elukeskkonda parandada.

Säilitades vanu kõrgeid puid, hoides korras linnatiike ning renoveerides maju nahkhiiresõbralikult, saame kõik kaasa aidata nende põnevate ööloomade toimetulekule linnakeskkonnas.

Tartu Ülikooli loomaökoloogia nooremteadur Christel Rose Bachmann. Autor/allikas: Christel Rose Bachmann

Artikkel ilmus Eesti Teaduste Akadeemia korraldatava konkursi "Teadus 3 minutiga" raames, mille finaal toimub 19. veebruaril.

Christel Rose Bachmann on Tartu Ülikooli loomaökoloogia nooremteadur, kelle uurimisobjektiks on nahkhiired. Kuna Eestis on nahkhiireuurijaid väga vähe, siis on tal teadustöö käigus võimalik avastada nende kohta palju uut ja põnevat. Muul ajal võib teda märgata hoopis lindude eestkõnelejana klaaspindadega kokkupõrgete asjus või Kabli linnujaamas neid rõngastamas. Lisaks panustab Bachmann ka keskkonnaagentuuri ulukiseire tehisintellekti arendusse või põgeneb sügaval metsas karu eest, kakke ja rähne seirates.