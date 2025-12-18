Tehisaru aitab neeruvähki kiiremini avastada

Tartu Ülikooli teadlased ja ettevõtte Better Medicine insenerid lõid tehisarupõhise tööriista BMVision, mis aitab tuvastada radioloogidel neeruvähki senisest kiiremini ja ühtsemalt. Tööriista kirjeldavast teadusuuringust nähtub nüüd, et uus lahendus parandab märgatavalt just raskesti märgatavate muutuste leidmist ja ühtlustab arstide hinnanguid.

Tavaliselt diagnoosivad arstid neeruvähki kompuutertomograafia uuringu abil, kus radioloog otsib kontrastaine toel neerude struktuuris muutusi. Samas on võimalik tuvastada neerukasvajaid ka uuringutes, mida tehakse hoopis muul põhjusel, näiteks näiteks trauma või kõhuvalu põhjuse selgitamiseks. Pildiuuringute arv kasvab aga märksa kiiremini kui lisandub tervishoiusüsteemi radiolooge, mistõttu võib jääda mõni oluline leid tähelepanuta.

Hindamaks, kas tehisaru suudaks sellises pingeolukorras radioloogidele usaldusväärset tuge pakkuda, viis töörühm nüüd Tartu Ülikooli Kliinikumis läbi põhjaliku uuringu. Kuus radioloogi analüüsisid töö käigus 200 kompuutertomograafia pilti, hinnates iga haigusjuhtu võrdluse huvides nii tavapärasel viisil ehk iseseisvalt kui ka tehisaru toel.

Tulemused kinnitasid, et tehisaru toel parandasid arstid just healoomuliste muutuste tuvastamise tundlikkust ehk võimet kõik haiguskolded üles leida. Näitaja kerkis tänu sellele 79,9 protsendilt 86,3 protsendini. Pahaloomuliste kasvajate leidmisel hoidsid radioloogid süsteemi abil püsivalt kõrget taset, saavutades 96,7-protsendise tundlikkuse.

"Uuring tõestab, et teaduslaborites välja töötatud nüüdisaegsed tehisarutööriistad võivad kliinilises praktikas positiivset mõju avaldada ja toetada arste nende igapäevatöös," sõnas Tartu Ülikooli tehisintellekti kaasprofessor ja Better Medicine'i kaasasutaja Dmytro Fishman.

Ühemõttelisemad tulemused

Lisaks täpsemale diagnoosile näitas tehisaru potentsiaali ka teise olulise murekoha lahendamisel, võimaldades tõlgendada leide ühemõttelisemalt. Praktikas näevad arstid sageli vaeva, sest kolleegid võivad mõõta sama uuringu puhul kasvajat erinevalt või määratleda selle kuju isemoodi. BMVisioni kasutamine vähendas seda muutlikkust märgatavalt, pakkudes radioloogidele objektiivset ja korduvat võrdlusmomenti. Radioloogidevaheline üksmeel ehk hinnangute ühtsus paranes uuringu käigus 22,6 protsenti.

Tööprotsessi kiirendas ka süsteemi võime koostada leidude põhjal automaatselt struktureeritud aruandeid. Tehisaru vähendas kasvaja märkamiseks, mõõtmiseks ja aruande vormistamiseks kuluvat aega keskmiselt kolmandiku võrra. Mõne radioloogi puhul ulatus ajavõit isegi 52 protsendini. See võiks aidata arstidel keskenduda rohkem neile juhtudele, kus nende ekspertiisi on kõige enam vaja.

Tartu Ülikooli Kliinikumi radioloogiaprofessori Pilvi Ilvese sõnul on tegu olulise sammuga diagnostilise kvaliteedi parandamisel. "Kui seni kasutasime lahendust vaid teadustöö tegemiseks, siis praegu integreerime süsteemi ka kliinilisse töövoogu. Edaspidi läbivad kõik meie haiglas tehtavad kõhuõõne kompuutertomograafia uuringud BMVisioni analüüsi," selgitas Ilves.

BMVision sai hiljuti ka Euroopa Majanduspiirkonna standarditele vastavust kinnitava CE-märgise. Seeläbi on tegu esimese turul kättesaadava tehisarutööriistaga, mis loodi ja valideeriti spetsiaalselt just neeruvähi varajaseks märkamiseks ning hindamiseks. Kuigi uuring kinnitas, et tehisaru ei asenda arsti, aitab see juba praegu parandada patsientide ravikvaliteeti ja kiirendada diagnoosimist.

Uuring ilmus ajakirjas Nature Communivations Medicine.