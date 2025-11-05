Liigne rohelus ärritab

Sellisele järeldusele on jõudnud kaks Ameerika teadlast, olles teemat uurinud omaloodud uudse meetodi toel.

Eva Bianchi ja Sarah Billington Californiast Stanfordi Ülikoolist leidsid võimaluse, kuidas väljendada arvuliselt inimese saadavaid otseseid ja kaudsemaid roheluse doose, kaasa arvatud näiteks kokkupuuteid puidust valmistatud esemetega.

Selle juurde määrasid nad juba varasemast tuntud võtetega inimeste heaolutaset erisuguste rohelusdooside juures.

Selgus, et kui katseisikutele sisustati töökontorit jäljendav ruum, kus leidus mõnusas koguses toataimi ja mille aknast avanes vaade lopsakale puistule ning põõsastikule, siis mõjus see nende heaolutundele soodsalt.

Kui aga rohelust järkjärgult lisati, siis teatavat piiri ületades hakkas katseisikute stressitase uuesti tõusma.

Teadlased ei osanud niisugust tulemust isegi oodata. Varasemates töödes, millega autorid olid tutvunud, ei olnud midagi seesugust täheldatud.

Arvatavasti sai nähtuse ilmsikstulek võimalikuks just tänu Bianchi ja Billingtoni kasutatud uudsele rohedoosi kvantifitseerimismeetodile.

Keskseks mõõdikuks oli selles inimese silme ees avaneva vaatevälja pindala protsent, mida kattis rohelus. Ehk teisisõnu, silmist kõikvõimalikes suundades lähtuvate vaatekiirte osakaal, mis jõudsid millenigi, mida teadlased kvalifitseerisid rohelusena.

Katseteks sisustasid Bianchi ja Billington 11 ruumi, milles oli erisugusel hulgal taimi, puitsisustust ja aknavaaterohelust.

Katseisikuile tekitati ka kerget stressi, paludes neil lahendada küllaltki keerukaid mõtlemisülesandeid.

Küsitluse põhjal tundsid stressi kõige vähem need katseisikud, kelle vaateväljas oli rohelust 20 protsendi ulatuses. Suurema roheluse juures kippus ka stressitase juba suurenema.

Mõned katseisikud tabasid ka ise stressi allika ära ja mainisid stressi ühe põhjusena liiga paljusid taimi.

Keskmisest vähem tõi suurem rohelus stressi neile, kes pidasid end keskmisest suuremateks loodusesõpradeks.

Bianchi ja Billington kirjutavad oma uudsest meetodist ajakirjas Journal of Building Engineering ja selle abil saadud tulemustest ajakirjas Sustainable Cities and Society.

