Suitsetamine tõstab vererõhku

See, et suitsetamine on südamele kahjulik, on teada ammu, kuid alles nüüd on uue kindlusega teada saadud, et suitsetamine tõstab seejuures ka vererõhku.

Kanada ja Madalmaade teadlased eesotsas Setor Kunutsoriga Winnipegist Manitoba Ülikoolist kirjutavad sellest oma värske uuringu põhjal ajakirjas Journal of Human Hypertension.

Seni on suitsetamise ja vererõhu seosed olnud vaieldavad ja uuringutulemused vastuolulised.

Enamalt jaolt on seoseid uuritud inimeste küsitlemise põhjal suitsetamisharjumuste kohta. Harvem on uriinitestidest järele vaadatud, kas inimestel leidub ka suitsetamisele vihjavaid markereid.

Kunutsor ja kolleegid on nüüd uurinud umbes 3300 Madalmaade elaniku mitme aasta andmeid.

Jälgitavatel, kelle keskmine vanus oli 49 aastat, ei olnud uuringu algul kõrget vererõhku.

Nende suitsetamisharjumus tehti kindlaks nii küsitluse kui ka uriiniproovi teel.

Keskkeltläbi seitse aastat väldanud uuringu jooksul kujunes kõrge vererõhk välja enam kui 800 uuringus osalejal.

Analüüs näitab, et vererõhu kõrgenemise oht seondus nii kergema kui ka tõsisema suitsetamisega.

Samas selgus, et uriiniproovid annavadki ootuspäraselt usaldusväärsemaid seoseid kui küsitlusandmed.

Autorid soovitavad arstidel kaaluda sagedamini uriiniteste teha, et paremini avastada nii aktiivset kui ka passiivset suitsetamist.

Lootust annab ka kehal kantavate andurite üha tublim täiustumine.