Video: ESA peadirektori avalik loeng

Universum
Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Josef Aschbacher.
Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Josef Aschbacher. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eestit väisab sel nädalal Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Josef Aschbacher. Visiidi raames Tallinna Tehnikaülikoolis peetavat avalikku loengut sai jälgida ka Novaatori vahendusel.

Aschbacheri loeng käsitles Euroopa kosmosesektori hetkeseisu, strateegilist autonoomiat, programmide turvalisust ja vastupidavust. Samuti puudutas ta Eesti saavutusi ja rolli ning avab koostöövõimalusi Eesti ettevõtetele, teadlastele ja inseneridele.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

