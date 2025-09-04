Video: ESA peadirektori avalik loeng
Eestit väisab sel nädalal Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Josef Aschbacher. Visiidi raames Tallinna Tehnikaülikoolis peetavat avalikku loengut sai jälgida ka Novaatori vahendusel.
Aschbacheri loeng käsitles Euroopa kosmosesektori hetkeseisu, strateegilist autonoomiat, programmide turvalisust ja vastupidavust. Samuti puudutas ta Eesti saavutusi ja rolli ning avab koostöövõimalusi Eesti ettevõtetele, teadlastele ja inseneridele.
