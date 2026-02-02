Maa moodi planeet Päikese moodi lähitähe juures võib olla pisut külmavõitu

Ikka teeb südame soojaks, kui astronoomid leiavad mõne uue Maa moodi planeedi, mis tiirutab Päikese moodi tähe ümber elukõlbulikus vööndis.

Nüüd on selline avastus jälle sündinud, ja veel meile kosmilises mõttes väga lähedalt.

Planeet, täpsemalt öeldes veel planeedikandidaat ja tema täht asuvad meist ainult 146 valgusaasta kaugusel.

See tähendab, et me näeme tähte praegu sellisena, nagu ta oli aastal 1880, mil Ameerikas hakkas Thomas Edisoni toetusel ilmuma teadusajakiri Science, Inglismaal tutvustas John Venn avalikkusele Venni diagramme ja Eestis sai kaante vahele Eduard Bornhöhe jüriööline jutustus "Tasuja".

Planeeti me praegu aga ei näegi, ega ole õigupoolest kunagi otseselt näinudki, sest ainus teave ta kohta pärineb aastast 2017, mil tähe valgus mõneks tunniks natuke tuhmines, ja seda tõlgendati planeedi liikumisena tähe eest läbi.

Selle üsna nõrga signaali tuvastasid tookord harrastusteadlased, kes osalesid ettevõtmises nimega Planet Hunters.

Nende harrastusteadlaste sekka kuulus ka toonane koolipoiss Alexander Venner, kes nüüd töötab Austraalias Lõuna-Queenslandi Ülikoolis astrofüüsikuna ja on ka täna jutuks oleva eksoplaneedi teemalise kirjatüki esimene autor ajakirjas The Astrophysical Journal Letters.

Kaheksa aasta tagune tuhminemine on ka seni ainus märk planeedi võimalikust olemasolust, kuid Venner ja kaasautorid peavad ta eksistentsi siiski piisavalt tõenäoliseks, et sellest teadusajakirjas kõigile kirjutada.

Planeet — eeldame, et ta on olemas — paistab olevat Maa moodi kivise pinnaga kera, meie Maakerast umbes kuus protsenti suurema läbimõõduga.

Tema täht on oranžikas põhijada täht, Päikesest massi poolest umbes veerandi jagu väiksem.

Kas planeet ka elusõbralik on, sõltub tema atmosfääri koostisest ja kasvuhoonenähtuse ulatusest.

Võib ka olla, et planeedil valitseb küllaltki kõva pakane, keskmiselt näiteks miinus 70 või isegi 90 kraadi Celsiust, ehk et olud on seal sel juhul isegi Marsi omadest karmimad, Eesti talvest ammugi.

Aga südame teeb selle Maa moodi planeedi avastamine ehk natuke soojaks ikka.

Pildil on planeet HD 137010 b kunstniku kujutuses.

