Kohv toob naeratuse näole just esimestel tundidel pärast ärkamist

See, et hommikukohv inimesi ärksamaks teeb, pole mingi uudis. Värske uuring näitab nüüd, et seesama kohvilonks võib meid ka mõõdetavalt õnnelikumaks muuta, kuid sellel meeleolu parandaval toimel on oma kindel aeg ja koht.

Hiljutisest teadustööst, millesse andis oma panuse ka akadeemik Anu Realo (Warwicki, Tallinna ja Tartu Ülikool), selgus, et kofeiini tarbimine on seotud positiivsete emotsioonide, näiteks entusiasmi ja rahulolu, suurenemisega. Uuringu kõige olulisem järeldus oli see, et kofeiini meeleolu parandav toime oli ülekaalukalt kõige tugevam just esimese kahe ja poole tunni jooksul pärast ärkamist.

Erinevalt tavapärastest laborikatsetest uurisid teadlased seekord inimesi nende loomulikus keskkonnas. Kahe uuringu käigus pidid enam kui 200 noort täiskasvanut mitu nädalat järjest nutitelefoni kirja panema, kui palju kofeiini nad tarbisid nind kuidas end tundsid.

Andmete analüüsist koorus välja mitu huvitavat mustrit. Kõige selgemalt joonistus välja, et kofeiin parandas inimeste enesetunnet. Seos negatiivsete tunnete, nagu kurbuse või mure vähenemisega, oli ebakindlam ja palju nõrgem. Lisaks selgus, et mida väsinumana inimene end tundis, seda suurema emotsionaalse tõuke andis talle kofeiin. Üllataval kombel oli kofeiini meeleolu parandav toime nõrgem siis, kui jooki tarbiti teiste inimeste seltsis.

Erinevuse taga on ajukeemia. Väsimustunde juures mängib kriitilist rolli aine nimega adenosiin, mis toimib loomuliku pidurina, andes kehale signaali puhata. Kofeiini molekul suudab ajus need adenosiini retseptorid ajutiselt blokeerida. Ajule tundub seetõttu, et inimesel jätkub oma toimetusteks energiat küll ja veel.

Kui adenosiin enam piduripedaali ei vajuta, saavad hoo sisse ergutavad ja heaolutunnet tekitavad virgatsained, nagu dopamiin, mis parandavad ühtlasi meie enesetunnet. Hommikul, kui keha on pärast öist pausi adenosiini suhtes eriti tundlik, on ka kofeiini toime kõige võimsam.

Uurijad avaldasid oma tulemused ajakirjas Scientific Reports.

