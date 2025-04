Meeste rasestumisvastane hüdrogeel toimis kaks aastat jutti

USA biotehnoloogia ettevõte Contraline arendab meestele mõeldud rasestamisvastast vahendit. Hüdrogeeli mõju uurinud kliinilises uuringus takistas see naiste rasestamist kahe aasta jooksul. Tegu on siiski vaid esialgsete tulemustega, mille paikapidavus ootab teiste teadlaste hinnangut.

Kliinilise uuringuni jõudnud rasestamisvastane vahend Adam kujutab endas vees lahustuvat hüdrogeeli. See siiratakse mehe seemnejuhadesse, kus see takistab seemnerakkude segunemist seemnevedelikuga. Esimese faasi kliiniliste uuringu põhjal tõkestas vahend meestel seemnerakkude väljutamist edukalt 24 kuu jooksul, vahendab The Guardian.

Täpsemalt ei tuvastatud teadlased kliinilises katsees osalenud kahel mehel 24 kuu vältel seemnevedelikus seemnerakke. Samuti ei täheldanud nad uuritavatel seni tõsisemaid kõrvaltoimeid. Preparaadi loonud ettevõtte sõnul võiks Adam pakkuda alternatiivi nii kondoomidele kui ka vasektoomiale. Erinevalt vasektoomiast on vahendi mõju ajutine ja mehe viljakus peaks mõne aja möödudes taastuma.

Enamik tulemusi veel tulevad

Contraline'i asutaja ja tegevjuhi Kevin Eisenfratsi sõnul tekitavad senised katsetulemused elevust. Adamiga tehtud katsed võivad Eisenfratsi sõnul pakkuda esimest kinnitust, mis tõestaks paar aastat mõjuva toote võimalikkust.

Katsed preparaadiga siiski alles käivad ja enamik tulemusi veel tulevad: uuringus osaleb küll 25 meest, ent nad kõik liitusid sellega erineval ajal. Kõigile osalistele siirati hüdrogeel võimalikult vähe keha kahjustava protseduuriga. Operatsioon kestis kümmekond minutit ja arstid piirdusid kohaliku tuimestusega.

Adam pole esimene meestele välja töötatav rasestamisvastane vahend, mille eesmärk on tõkestada just seemnejuhasid. Küll aga sisaldasid mõned varasemad lahendused Eisenfrantsi sõnul kehas mittelagunevaid materjale. Samuti nappivat konkurentidel andmeid, mis tõestaks, et pärast vahendi eemaldamist mehe viljakus taastub. Varasemaid katsetusi saatis lisaks mure, et siiratud vahendid võivad seemnejuhasid kahjustada ja muuta mehe püsivalt viljatuks.

Küsimusi on palju

Praegu pole tehtud kliiniliste uuringute tulemusi avaldatud veel üheski ajakirjas, kus need pälviksid enne avaldamist sõltumatute teadlaste hinnangu. Samuti pole veel avaldatud andmeid selle kohta, kuidas Adami mõju tagasi pöörata. Kevin Eisenfratsi sõnul on hüdrogeelil aga ennustatav toimeaeg. Loomkatsetes näidati tema sõnul juba ära, kuidas see ajapikku laguneb. Samuti näitasid uuringud, et vähem hüdrogeeli saanud meestel takistas vahend seemnevedeliku ja seemnerakkude segunemist tõhusalt lühemat aega.

Eisenfratsi sõnul käitub Adam justkui meeste rasestumisvastane spiraal. Peale kahe aasta möödumist saavad kõik mehed otsustada, kas tahavad uue annuse siirdamist. Samas käib ettevõttes töö protseduuriga, mis võimaldaks Adami mõju vajadusel varem katkestada. Sellisel juhul saaksid mehed kasutada kodus spermiteste, et ise kontrollida, kas preparaat veel mõjub või mitte.

Contraline loodab alustada Austraalias teise etapi kliinilise uuringuga käesoleva aasta teises pooles. Järgmises uuringuetapis osaleb plaanitavasti 30–50 meest.

Arendusega mitte seotud Edinburgi Ülikooli meeste rasestumisvastaste vahendite eksperdi professor Richard Andersoni sõnul on Adami esimesed katsetulemused muljetavaldavad. Kuna nüüdseks on arendustöö jõudnud kaugele nii hormonaalsete kui ka mittehormonaalsete meetodite vallas, tõotab meestele pakutavate vahendite turuseis kujuneda senisest märksa paremaks.

Teisalt osutavad nii Anderson kui ka Washingtoni Osariigiülikooli professor Jon Oatley, et seni pole veel avaldatud andmeid, mis kirjeldaks preparaadist loobumise järel selle mõjust taastumist. Samuti pole nende sõnul endiselt selge, kui kaua üks siiratud annus tegelikult vastu peab. Andersoni sõnul pole lisaks veel näidatud hüdrogeeli eemaldamist kehast. Oatley tahaks aga näha, kuidas mõjutab seemnejuhade tõkestamine mehe tervist pikas plaanis.

Oatley lisas, et ehkki Adam võib osutuda meestele tugevaks rasetamisvastaseks vahendiks, ei pruugi paljud mehed seda eelistama hakata. Kui valikus on pill, plaaster, süst või lõikus, eelistaks enamik mehi tema hinnangul pilli või plaastrit lõikusele.