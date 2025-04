Maovähendusoperatsiooni tõhusust saab geenide pealt ennustada

On teada, et suur osa inimestest, mõnedel andmetel kuni kaks kolmandikku, soovivad oma kaalu langetada. Samas õnnestub inimestel oma käitumist muutes langetada kehakaalu tavaliselt umbes viie protsendi jagu. Lisaks käitumuslikule lähenemisele on saadaval ka kaalulangetusvahendid, mis aitavad langetada kaalu mõnevõrra tõhusamalt. Nende hulka kuuluvad näiteks semaglutiidid nagu Ozempic. Mõne inimese peal töötavad taolised ravimid paremini kui teiste peal.

Tartu Ülikooli käitumisgeneetika professor Uku Vainik uuris koos mitme teise riigi teadlastega kas semaglutiidide ja maovähendusoperatsiooni tõhusust saab ennustada geneetika peal. Uurimus viidi läbi enam kui kümne tuhande inimese andmete põhjal, kes elasid üle kogu maailma.

"Laias laastus leidsime, et isegi see 10 000 inimest on liiga vähe, et leida semaglutiidi efekte. Proovisime nii üksikuid geneetilisi markereid kui ka polügeenseid skoore, aga semaglutiidi kohta ei leidnud midagi," märkis professor.

Seevastu avastasid teadlased seose bariaatrilise kirurgia puhul, kus inimesed kaotavad korraga rohkem kaalu. Tulemused on inimeseti erinevamad. Nimelt kipub kirurgiast olema vähem abi nendel inimestel, kellel on ülekaaluks geneetiline eelsoodumus. See tähendab, et nad vajavad peale operatsiooni rohkem tähelepanu, et kaal kiiresti tagasi ei tuleks.

Vainik toonitas, et kirurgia pole võluvits ning sellele peab järgnema elustiilimuutus, seda eelkõige toitumises. Tagasilanguse välitmiseks vajavad inimesed kindlasti tuge. Eriti need, kellel on ülekaalule kõrge geneetiline potentsiaal.

"Inimestele tasuks teha selline kaalukaotusraskuste screening näiteks geenitesti või mõne küsimustikuga tulevikus. Saaks vaadata, kes vajavad sellel protseduuril rohkem tähelepanu, rohkem käe hoidmist .Kokkuvõttes on projekti eesmärk teha inimestele, kes võtavad ette kaalulangetustee, see protsess võimalikult tõhusaks," lausus Vainik.

Kui maovähendusoperatsioonist aga tõesti abi ei ole, saab inimene minna hoopis ravimi peale üle. Vainik nentis, et ravimit peab küll kogu aeg võtma, aga kui teha seda järjekindlalt, on tagasilangus aeglasem.