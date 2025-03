Uuring: parema spermakvaliteediga mehed elavad kauem

Mehed, kelle seemnerakkude arv on spermas kõrge, elavad kaks kuni kolm aastat kauem kui need, kelle seemnerakkude arv on väga madal. Värske uuring vihjab, et vananedes peaksid kehvema spermavaliteediga mehed osalema kõigis neile pakutavates tervisekontrollides.