Populaarsed toidulisandid võivad suurendada ravimite kõrvaltoimete riski

Ashwagandha, lõvilakk ja korditseps on vaid mõned näited toidulisanditest, mis on saanud osaliselt tänu sotsiaalmeediale tõelisteks müügihittideks. Perearsti sõnul ei ole neid piisavalt põhjalikult uuritud, et neid ravimitega samaaegselt tarvitada.

Ashwagandha ehk uimastav juustumari on näiteks Taanis keelatud, sest asjatundjad leidsid, et pole teada ohutut tarvitamise kogust. Samuti pole selge, kuidas see võib tervisele mõjuda. "Minu jaoks on huvitav, et kõige tõsisem on ashwagandha puhul maksakahjustuse risk, mis on küll haruldane, aga potentsiaalne võimalus. See oleks alus keelamiseks, aga taanlased räägivad pigem hormoonsüsteemi mõjudest: on arvatud, et see võib kilpnäärme ületalitust põhjustada. Loomkatsetes on näidatud ka negatiivset mõju meeste viljakusele," selgitas Piret Rospu, et taanlased kasutavad hoopis ähmasemaid tõendusi.

Ashwagandha, lõvilaka ja korditsepsi kohta ei ole häid inimeste peal tehtud uuringuid. Rospu rääkis, et ashwagandha puhul on viiteid sellele, et see võiks aidata meeleolu- ja unehäirete ning ärevuse korral. "Ilmselt on see üpris pehme mõjuga ja üsna sarnane antidepressantidele ehk seda tuleb üsna pikalt kasutada. Samas teiselt poolt öeldakse, et üle kolme kuu ei soovitata seda tarbida, sest ei teata pikaaegseid mõjusid," selgitas perearst teatavat vastuolu.

Rospu ei soovita patsientidel, kes juba tarvitavad ravimeid, veel midagi juurde võtta. Näiteks patsientidel, kes tarvitavad antidepressante, ei soovita perearst ashwagandha't juurde võtta. "Samamoodi patsiendid, kes võtavad näiteks verevedeldajaid või südameravimeid, ma ei tahaks, et nad võtaksid teadmata sisu ja potentsiaalsete koostoimetega asju juurde. Verevedeldajate tarvitamisel võib miski ravimi mõju tugevneda või nõrgeneda ja suurendada näiteks trombiriski. Seega ei tahaks ma näha ravimitega koos kontrollimata aineid," lausus ta.

Rospu tuletas lisaks meelde, et ilmselgelt on selliste ainete reklaamimisel mängus ärihuvid. "Meil on kaalul inimeste tervis versus ärihuvid. Minu jaoks arstina on väga selge, mis peab domineerima otsuste tegemisel. Ma ei ütle, et majandus on vähetähtis, aga inimeste tervis on siiski esikohal," sõnas perearst.