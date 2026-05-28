Spordiarst peab toidulisandite liigset tarvitamist murettekitavaks trendiks

Üha enam võib kohata erinevaid toidulisandite reklaame. Spordiarsti sõnul on toidulisanditel oma koht, aga inimesed kipuvad unustama, et tervislik ja mitmekülgne toit on kõige alus.

Harrastussportlaste ja noorte seas on toidulisandite tarvitamine muutunud üha tavalisemaks. Värvilised pakendid, lubadused kiiretest tulemustest ning sotsiaalmeedia mõjutajad loovad mulje, et ilma pulbrite ja kapsliteta ei olegi võimalik hästi treenida või tervist toetada. Spordiarst Pii Metsavas rõhutab aga, et enne toidulisandite ostmist tuleks säilitada kriitiline meel ning eelistada tavatoitu.

Spordiarst Pii Metsavase sõnul on toidulisanditel oma koht olemas, kuid nende kasutamine peab olema põhjendatud ja eesmärgipärane. "Toidulisandid ei ole iseenesest halvad, aga iga asi peab olema õigustatud, tõendatud ja põhjendatud," ütles ta "Terevisioonis".

Tema hinnangul on ühiskonnas tekkinud olukord, kus normaalsest söömisest on saanud justkui vähem normaalne tegevus kui igapäevane toidulisandite tarvitamine. "Mõnikord tundub, et lihtsam on võtta purgist ilus väike pallike kui mõelda oma toidulaua peale," märkis Metsavas.

Spordiarsti sõnul peaks nii harrastaja kui ka tippsportlane esmalt püüdma saada vajalikud toitained tavatoidust. Toidus sisalduvad ained toimivad koos teiste toitainete ja ensüümidega ning mõjutavad seda, kuidas organism neid omastab. "Toit on palju keerulisem süsteem kui üksik purgist saadud toimeaine," ütles ta.

Toidulisandite maailmas tuleks Metsavase sõnul eriti ettevaatlik olla toodete suhtes, mis lubavad kiiret lihaskasvu või kaalulangust. "Kui mingi toidulisand lubab kiiresti suureks musklimeheks saada või kiiresti kaalu alandada, siis sellesse tasub kindlasti kriitiliselt suhtuda. Üldiselt ühegi tervisele päriselt ohutu toidulisandiga kiireid tulemusi ei saavutata," ütles ta.

Tema sõnul ei ole võimalik organismi bioloogilisi protsesse märkimisväärselt kiirendada. "See ei ole audioraamat, mille me paneme kaks korda kiiremini mängima," tõi Metsavas võrdluse.

Noored saavad infot toidulisandite kohta üha enam sotsiaalmeediast ning tehisarult. Metsavase sõnul näeb ta harva mõjuisikuid, kes ei oleks vähemalt aeg-ajalt näidanud mõnda enda kasutatavat toodet. "See mõjutab noori väga palju: mida kasutab treener, mida näeb tippsportlasi tegemas või mida soovitab sotsiaalmeedia," ütles ta.

Tema sõnul ei tähenda see siiski alati, et sportlased neid tooteid päriselt tarvitavad. "Seal võivad taga olla väga tulusad sponsordiilid," märkis Metsavas.

Ta katsetas enne intervjuud ka tehisaru soovitusi ühe tema hinnangul probleemse toidulisandi kohta. Esmalt kiitis AI toodet kui kvaliteetset ja tõhusa koostisega preparaati, kuid kriitiliste lisaküsimuste peale muutus hinnang ettevaatlikumaks.

"Kui küsida näiteks, mida arvata doosidest, mis ületavad päevast normi 5000 protsenti, siis hakkab tehisaru juba kriitilisemaks muutuma. Aga enamik inimesi ei jõua nende seitsmenda või kaheksanda küsimuseni," rääkis ta.

Kõige suurem oht peitub stimulantides

Metsavase sõnul on noorte seas kõige ohtlikumad stimulantidega ehk ergutitega preparaadid. Neid leidub sageli treeningueelsetes jookides. "Seal võivad olla koos kofeiin, rasvapõletust soodustavad ained ja muud stimulandid. Kui inimene tarvitab neid korraga mitmest allikast, võib kogus minna väga suureks," hoiatas ta.

Tema sõnul võib selline kombinatsioon põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi. "See võib päriselt viia isegi südameseiskuseni," rõhutas Metsavas. Lisariski tekitab tema sõnul asjaolu, et osa noori tarvitab aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravimeid, mis sisaldavad samuti stimuleerivaid aineid. "Kui sinna juurde tuleb veel energiajook või espresso, siis ei pruugi tulemus olla üldse hea," ütles ta.

Spordiarsti sõnul tasub inimestel õppida lugema toidulisandite silte ja koostist. "Mida rohkem on ühes toidulisandis koostisosi, seda suuremaid küsimärke see võiks tekitada," ütles ta.

Tähelepanu tuleks pöörata ka sellele, kui suure osa päevasest soovituslikust kogusest üks preparaat sisaldab. "Isegi tippsportlaste puhul räägime tavaliselt võib-olla 150 või 200 protsendist, aga mitte 2000 või 5000 protsendist," märkis Metsavas.

Tema sõnul on kõige olulisem säilitada kaine mõistust. "Talupojamõistus on meile asja pärast kaasa antud ja see ei ole veel ära kadunud," ütles Metsavas.