Nutiseadmeist ja sõltuvusaineist loobumine paistab ajus ühtemoodi välja

Üks esimesi asju, mida hommikul nähakse ning üks viimaseid asju, mida õhtul nähakse, on paljude inimeste jaoks nutitelefoni helendav ekraan. Nutitelefon on inimese elu lahutamatu osa.

Teadlased on nüüd avastanud, et kui inimene piirab mõneks päevaks nutitelefoni kasutamist, tekivad muutused tema ajukeemias.

Mike Schmitgen Saksamaalt Heidelbergi Ülikoolist ja tema kolleegid palusid 25 noorest täiskasvanust katseisikul kolmeks päevaks loobuda muust kui hädavajalikust nutitelefonikasutusest. Nad tohtisid selles seadmes tegelda vaid tööalase tegevusega, möödapääsmatu argitegevusega ning suhelda pereliikmetega.

Nende kolme päeva jooksul pidid katseisikud tegema ka mitu psühholoogiatesti ning teadlased vaatasid magnetresonantskuvamise meetodil, mis toimus nende ajus.

Toimus see, et soove ja nende täitumist töötlevates ajupiirkondades ilmnes aktiivsusmustrite märgatavaid muutusi, mis sarnanesid muutustega sõltuvusainete või alkoholi sisseharjunud tarbimisest hoidumise korral.

Teadlased arutavad veel et, kas terminit "nutisõltuvus" tasub nii-öelda ametlikult käibele võtta, kuid need tulemused osutavad, et see on õigustatud.

Pärast kolmepäevast nutitelefonipiirangut tehti katseisikutega veel üks katse. Teadlased jälgisid nende ajuaktiivsust, kui neile näidati kolme pilti: ühel oli kujutatud sisselülitatud nutitelefoni, teisel väljalülitatud nutitelefoni ja kolmandal kõike muud, aga mitte nutitelefoni. Ka selle katse tulemused näitasid sarnasusi muude sõltuvustega.

Schmitgen ja kaasautorid kirjutavad tulemustest ajakirjas Computers in Human Behavior, märkides, et sedamööda, kuidas tehnika areneb, mõjutab see üha rohkem ka inimeste ajutegevust, mistõttu tasub selle mõju paremini tunda ning arvesse võtta.

