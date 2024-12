Tee ja kohvi joomine võib vähendada pea- ja kaelapiirkonna vähiriski

Teadlased leidsid, et tee ja kohvi joomine on seotud veidi väiksema pea- ja kaelapiirkonna vähiriskiga. Näiteks on inimestel, kes joovad rohkem kui neli tassi kohvi päevas, 17 protsenti väiksem võimalus haigestuda pea- ja kaelavähki.

Ajakirjas Cancer ilmunud teadustöö autorid analüüsisid 14 varasemat uuringut, mis hõlmasid Euroopat, Põhja-Ameerikat ja Ladina-Ameerikat. Uuringus osalejatel paluti täita küsimustikke, et saada ülevaade nende tee ja kohvi joomisharjumustest, vahendab The Guardian.

Kokku analüüsisid teadlased andmeid 9548 pea- ja kaelavähiga inimese ning 15 783 haiguseta inimese kohta. Sealjuures kaardistasid üheksa uuringut ka kofeiinivaba kohvi tarbimisharjumisi.

Arvestades muu hulgas vastanute vanuse, soo, igapäevaselt suitsetatud sigarettide arvu, alkoholi tarbimise ning puu- ja köögiviljade söömisega, leidsid teadlased, et inimesed, kes joovad rohkem kui neli tassi kofeiiniga kohvi päevas, haigestuvad 17 protsenti väiksema tõenäosusega mõne pea- ja kaelavähiriski võrreldes nendega, kes kohvi ei joo.

Eriti torkas silma, et taoline kohvi tarbimine on seotud suuõõne ja orofarünksi (kurgupiirkonna) vähi väiksema riskiga. Kofeiinivaba kohvi joomine oli seotud ainult suuõõnevähi riski vähenemisega.

Tee puhul jäid tulemused segasemaks. Andmed viitavad, et üks tass päevas või vähem on seotud üheksa protsenti väiksema tõenäosusega pea- ja kaelavähkide tekkeks võrreldes tee mittejoojatega. Eelkõige vähendab tee joomine riski alumises kurgupiirkonnas.

Seevastu rohkem kui ühe tassi tee päevas joomine on seotud hoopiski 38 protsenti suurema kõrivähi riskiga. Uurijad selgitavad seda võimalusega, et teejoomine suurendab gastroösofageaalse reflukshaiguse tekkimise tõenäosust, mis omakorda on seotud kõrivähiriskiga.

Teadlased märgivad, et uuringul on märkimisväärseid kitsaskohti, sealhulgas asjaolu, et tee ja kohvi tarbimise iseseisvalt raporteerimine võib olla ebausaldusväärne ning uuringus ei arvestatud ka tee või kohvi tüüpi. Samuti on väga keeruline täielikult kõrvaldada selliste tegurite nagu tubaka ja alkoholi mõju statistikast.

Seetõttu võivad inimesed, kes joovad palju kohvi ja teed, olla pigem need, kes väldivad muid kahjulikke harjumusi, näiteks alkoholi tarbimist ja suitsetamist, ning seetõttu võib neil olla eelpool välja toodud vähkide madalam risk hoopis muudel põhjustel.