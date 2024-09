Korallid eemaldavad mereveest mikroplasti

Jaapani ja Tai teadlased on nüüd jõudnud mõistatuse lahendamisele suure sammu lähemale.

Suppakarn Jandang Kyushu Ülikoolist ja ta kolleegid uurisid lähemalt, kui palju sisaldavad mikroplasti korallid, need peamiselt soojades meredes elutsevad püsipaiksed koloniaalsed ainuõõssed õisloomad.

Selgus, et mikroplasti leidub korallidel kõigis kolmes peamises anatoomilises osas — skeletis, põhikoes ja pinnalimas.

Avastuse tegi võimalikuks uus mikroplasti tuvastamise tehnika, mille teadlasrühm ise välja töötas ja mida nüüd esmakordselt korallide peal rakendas.

Jandang ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Science of the Total Environment, et just korallides leiduv mikroplast võib kujutada endast suurt osa sest eelmainitud merre kaduma läinud plastsaastest.

Arvata aga võib, et plastil on meres veel mõni muugi peidupaik varuks, sest seni on puudujääki hinnatud lausa kuni 70 protsendile.

Plastsaaste koguhulka, mis igal aastal meredesse jõuab, on hinnatud umbes viie kuni 13 miljoni tonni peale. Kagu-Aasia piirkonnast, kus Jandang ja ta kaaslased uuringut tegid, arvatakse pärinevat ligikaudu kolmandik maailma merede plastsaastest.

Teadlasrühm võttis Tai lahest Si Changi saare lähedalt 27 koralliproovi ja leidis neist kokku 127 mikroplastiosakest suuruses sada kuni kakssada mikromeetrit ehk umbes inimese juuksekarva läbimõõdus.

Uuritud koralliliike oli neli. Need liigid on levinud ka paljudes muudes maailma meredes.

Teadlased oletavad nüüd, et koralle võibki pidada plasti mereveest mõjusalt eemaldavateks olendeteks, umbes nagu puud on õhust süsihappegaasi eemaldajad; koralli skeletti võib plast jääda tallele sajanditeks.

Uurida tuleks aga põhjalikumalt ka plasti võimalikku tervisemõju korallidele.

Pildil valmistub Suppakarn Jandang (paremal) koos kolleegiga koralliproovi võtma.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.