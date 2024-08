Sage maiustamine kiirendab bioloogilist vananemist

USA-s 342 keskealist naist haaranud uuring näitab, et suurtes kogustes suhkrurikast toitu tarbivate inimeste rakud näevad vanemad välja. Uuringu läbi viinud California Ülikooli teadlaste hinnangul võivad tulemused aidata selgitada, miks näivad mõned inimesed vananevat kiiremini või aeglasemalt kui teised, kes on elanud sama palju aastaid, vahendab ScienceAlert.

Suhkru tarbimine võib olla vananemise juures oluline, kuid siiani suuresti tähelepanuta jäänud tegur. Sealjuures jõudsid uuringu autorid järeldusele, et näiteks igal päeval kümne grammi vähem suhkrut tarbimine on võrreldav bioloogilise kella tagasi keeramisega 2,4 kuu võrra.

Lisaks juhuslikele mutatsioonidele võib inimese DNA-s tekkida aja jooksul ka ajutisemaid muutusi. Taolised epigeneetilised muutused lülitavad ajutiselt geene välja, muutes mõneks ajaks seda, kuidas meie geneetiline kood avaldub.

Ajutiste muutuste kogumit nimetatakse epigeneetiliseks kellaks ja see võib olla kasulik viis inimese tõelise bioloogilise vanuse hindamiseks. Teadlased saavad epigeneetilisi muutusi jälgida, et paremini mõista, kui vana rakk on ja milliseid kahjustusi on see oma elu vältel elanud.

On teada, et dieet, elustiil, geneetika ja haigused mõjutavad, kui kiiresti inimese epigeneetiline kell tiksub. Uus uuring oli üks esimesi, mis hindas konkreetselt, millist rolli suhkur selle kella tiksumises mängib. Tulemused viitavad sellele, et suhkur võib käivitada vananemisega seonduvaid epigeneetilisi lüliteid kiiremini, kui tervislikumad toidud neid välja lülitada suudavad.

Oluline on siiski märkida, et uuring põhineb ainult kolme päeva toidupäevikutel, kuhu ei pruukinud inimesed kirja panna kõike, mida nad sõid, ja ühel süljeproovil. Seega on vaja enne põhjapanevamate järelduste tegemiseks vaja teha veel pikemaajalisi, mõlemat sugu hõlmavaid uuringuid.

Uuring ilmus teadusajakirjas JAMA Network Open.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.