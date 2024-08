Uuring: juba kaks singiviilu päevas tõstavad diabeediriski

Ligikaudu kahte miljonit inimest hõlmanud ülemaailmne uuring osutab, et töödeldud või punase liha söömine suurendab teist tüüpi diabeedi riski. Sealjuures tõstab isegi kahe viilu singi söömine päevas riski juba 15 protsendi võrra.

Cambridge'i Ülikooli teadlaste koostatud suurim omataoline meta-analüüs pakub seni kõige põhjalikumat tõendusmaterjali seose kohta töödeldud ja töötlemata punase liha söömise ning tavapärasest suurema teist tüübi diabeedi riski vahel tulevikus. Uuringu autorid soovitavad tungivalt piirata töödeldud liha tarbimist, vähendamaks diabeedijuhtude arvu rahvastikus, vahendab The Guardian.

Teadlased analüüsisid andmeid 31 uurimisrühmast läbi InterConnecti – Euroopa Liidu rahastatud projekti, mille eesmärk on paremini mõista teist tüüpi diabeeti ja rasvumist eri asurkondades. Rohkem kui 400 miljonil inimesel maailmas on diagnoositud teist tüüpi diabeet, mis on peamine pimedaksjäämise, neerupuudulikkuse, mitmesuguste südamehaiguste ja insultide põhjus.

Uuringu autorid leidsid, et 50 grammi töödeldud liha igapäevane tarbimine – mis vastab umbes kahele viilule singile – oli seotud 15 protsenti kõrgema teist tüüpi diabeedi riskiga järgmise kümne aasta jooksul. 100 grammi töötlemata punase liha igapäevane tarbimine – mis vastab väikesele steigile – oli seotud kümme protsenti suurema haiguseriskiga.

100 grammi linnuliha igapäevane tarbimine oli seevastu seotud kaheksa protsenti kõrgema riskiga. Linnuliha tarbimise ja diabeedi seos muutus siiski täiendavate kontrollanalüüside käigus nõrgemaks, kuid seosed töödeldud liha ja töötlemata punase liha tarbimisega jäid püsima. Seetõttu vajavad seosed linnuliha tarbimise ja teist tüüpi diabeedi vahel täiendavaid uuringuid.

Briti riiklik terviseteenistus (NHS) soovitab neil, kes söövad päevas enam kui 90 grammi punast liha nagu veiseliha, lambaliha, talleliha, sealiha, vasikaliha, hirveliha, kitseliha või töödeldud liha nagu vorstid, peekon, sink, salaami ja konservliha, vähendada tarbimist 70 grammile või vähemaks.

Teadlased, kes uurimistöös ei osalenud, tõid välja, et kuigi uurimus tõestas vaid seost, mitte põhjuslikkust, on tulemused kooskõlas praeguste tervisliku toitumise soovitustega.

Uurimistöö ilmus teadusajakirjas Lancet Diabetes & Endocrinology.