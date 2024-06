Stressi leevenduseks haaratud burger võib hoopis ärevaks teha

Laborikatsed näitasid, et loomset päritolu küllastunud rasvhapete rikas toit häirib laborirottide soolestiku mikrofloorat ning muudab näriliste käitumist, vahendab ScienceAlert.

Samuti avaldusid neil tavapärasest rohkem virgatsaine ehk neurotransmitteri tootmisega seotud geenid. Täpsemalt muutus selle toimel ajus serotoniinitase, mis on seotud ärevusega.

Uuringu avaldanud USA Colorado Boulder'i Ülikooli teadlased hoiatavad, et küllastunud rasvadega rikastunud toite seostatakse tänapäeval eelkõige kaalutõusu ja südamehaigustega. Nende mõju vaimsele tervisele on uuritud aga palju vähem. Nüüd on alust arvata, et sellistel toitudel on negatiivne mõju ka emotsionaalsele heaolule.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel elab maailmas ligikaudu 300 miljonit ärevushäirega inimest, kelle igapäevaelu on sagedasest ärevusest tugevalt mõjutatud. Ärevushäire on kõige enam levinud vaimne häire maailmas.

Teadlased jagasid täiskasvanud isased rotid kahte rühma ja pakkusid neile üheksa nädalat erinevat toitu. Üks rühm sai tavapärast, 11-protsendilise rasvasisaldusega laborirottidele mõeldud toitu. Teine rühma sai aga toitu, mis koosnes 45 protsendi ulatuses loomse päritoluga küllastunud rasvadest.

Teadlased jälgisid rottide soolestiku mikrofloorat terve uuringu vältel väljaheidete kaudu. Lisaks kaalutõusule kahanes märkimisväärselt kõrge rasvasisaldusega dieeti nautivate rottide soolestiku mikrofloora mitmekesisus.

Niisamuti märkasid uurijad kolme serotoniini tootmisega seotud geeni märksa aktiivsemat avaldumist ajukelmes. Üks neist geenidest, tph2, on inimeste puhul osaliselt seotud meeleoluhäirete tekkimisega.

Kuigi serotoniin mängib organismis olulist rolli, aidates kaasa näiteks seedimisele, haavade paranemisele ja isegi oksendamisele, kipub see vähemalt inimeste puhul mõjutama ka nende meeleolu. Serotoniini seostatakse küll tavaliselt meeleolu tõusuga, kuid mõned serotoniini tootvad neuronid põhjustavad käivitumise korral ka ärevust.

Uuringu autorid rõhutavad, et mitte kõik rasvad pole kahjulikud. Näiteks kalaõlil ja oliiviõlil on kehas põletikuvastane toimet ning mõjuvad hästi ka ajutegevusele. Loomseid rasvu peaks ärevushäirega maadlevad inimesega aga kindlasti vältima.