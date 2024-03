Sage ultratöödeldud toitude söömine seostub 32 terviseriskiga

Ehkki toiduainekategooriate piirid on kohati ähmased, arvatakse ultratöödeldud toitude (UTT) sekka näiteks suhkrustatud hommikusöögihelbeid, küpsetisi, karastusjooke ning valmis- ja kiirtoite. Mitmel pool maailmas, näiteks USA-s ja Suurbritannias, saavad inimesed keskmiselt neist enam kui poole oma päevastest kaloritest. Nooremate või vaesemate inimeste seas võib olla nende osakaal veelgi kõrgem.

Kuigi nende liigse tarbimise tervisemõjusid on mitmetes üksikuuringutes ja metaanalüüsides käsitletud varemgi, puudus seni kõikehaaravam ülevaade. Ajakirjas BMJ ilmunud töö autorid proovisid nüüd kokku võtta kõik varasemad leiud. Tulemuste sel viisil koondamine võimaldas öelda midagi kindlamat ka nähtavate seoste põhjuslikkuse kohta.

Kokku võttis töörühm ette 45 varasemat metaanalüüsi, mis haarasid kokku ligi 9.9 miljonit inimest. Kaasatud tööde puhul jälgisid teadlased, et neid polnud rahastanud mõni ultratöödeldud toite tootev ettevõte. Koondanalüüsi põhjal seostus ultratöödeldud toitude tarbimine 32 terviseriskiga. Mõne puhul oli seos kindlam, teise puhul nõrgem.

Näiteks leidub veenvaid tõendeid selle kohta, et sagedasem UTT tarbimine on seotud umbes poole suurema südame-veresoonkonna haigustega seotud surma riskiga ning 48–53 protsenti suurema ärevuse ja levinud vaimsete häirete riskiga. Teist tüübi diabeeti haigestumise risk on sageli ultratöödeldud toite söövatel inimestel 12 protsenti kõrgem.

Tulemused viitavad tugevalt ka sellele, et sage ultratöödeldud toitude söömine oli seotud 21 protsenti suurema surmariskiga mistahes põhjusel. Südamehaigustega seotud surma, rasvumise ja uneprobleemide risk oli 40–66 protsenti kõrgem. Depressioonirisk oli taolistel inimestel ligi viiendiku võrra kõrgem.

Samuti leidsid nad tõendeid seoste kohta UTT ja astma, seedetrakti tervise, mõnede vähkide ning kardiometaboolsete riskitegurite nagu madala nn hea kolesterooli taseme vahel. Nende puhul hoiatab aga töörühm, et tulemuste usaldusväärsus on veel nõrgemapoolne.

Seda sai öelda ka mitmete kaasatud metaanalüüside aluseks olnud üksikuuringute kohta. Näiteks ei pruugi inimesed toidupäevikutesse ja nende toitumise uurimiseks mõeldud küsimustikesse panna kirja täit tõde. Alati pole ka võimalik täielikult välistada teiste, inimeste sotsiaalmajanduslikust taustast lähtuvate tegurite mõju. Näiteks võib ultratöödeldud toitu söövate inimeste väiksem sissetulek piirata ka nende ligipääsu õigeaegsele arstiabile.

Teisalt märkis töörühm, et teadlastel on küllaltki hea arusaam mehhanismist, mille kaudu ultratöödeldud toidud kahju tekitavad. Osaliselt on see tingitud nende halvast toitaineprofiilist – neis leidub tihti hulgaliselt küllastunud rasva, soola ja lisatud suhkrut.

Samas töötatakse neid välja ja turustatakse viisil, mis soodustav nende liigset tarbimist. Nii märkisid katusülevaatega samal ajal ilmunud sartiklis Brasiilia teadlased, et UTT-sid valmistatakse tihti "keemiliselt töödeldud odavatest koostisosadest" ning neid "muudetakse maitsvaks ja ligitõmbavaks, kasutades maitseainete, värvide, emulgaatorite, paksendajate ja teiste lisandite kombinatsioone". Ühtlasi kutsus töörühm ÜRO agentuure töötavama välja ultra-töödeldud toiduainete raamkonventsiooni, mis mis sarnaneks tubakatoodete raamkonventsiooniga.