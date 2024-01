Toitumisnõustaja: suhkrutarbimist tasub vähendada järk-järgult

Tuuli Taimur rääkis Vikerraadio saates "Huvitaja", et inimesed pöörduvad tema poole sooviga vähendada suhkru tarbimist üsna sageli. Tema sõnul on liigne suhkrutarbimine paljuski seotud harjumustega ja seisab kättevõtmise taga.

Kui inimesel on soov magusatarbimist vähendada, ei soovita toitumisnõustaja rakendada kohe äärmuslikke samme. Näiteks ei tasu kohe suhkrut menüüst täielikult välja jätta. "See ei pruugi viia eesmärgini, sest on nii kiire ja järsk üleminek, et inimene võib ühel hetkel murduda," sõnas ta. Küll aga tasub suhkrut vähendada vähehaaval, näiteks valida piimašokolaadi asemel tume šokolaad.

Kui inimesel on vaja kiiresti energiataset tõsta, võib tunduda suhkur parim vahend, sest seda ei pea palju tarbima, küll aga annab kiiret energiat. Taimur rääkis, et suhkrut sisaldavate toiduainete toiteväärtus on aga madal. Sealt saab küll energiat, aga teisi vajalikke toitaineid mitte eriti.

"Mida rohkem süüa töödeldud ja magustatud toite, seda rohkem väheneb menüüs kvaliteetse toidu osakaal. See on nõiaring; kui võtan suhkrurikka toote, saan energia kiirelt kätte ja veresuhkru tase tõuseb kõrgele. Samas see ka langeb kiiresti, mistõttu tekib uuesti vajadus energia järele," selgitas ta. Veresuhkru taseme kõikumine ei ole aga hea ega toeta tervislike valikute tegemist.

Kõige sagedamini tekivad toitumisnõustaja sõnul magusaisud pärastlõunal või õhtul töölt koju minnes. Sageli seetõttu, et toidukordade vahed on veninud pikaks. Taimur rääkis, et inimene võiks süüa iga kolme kuni kolme ja poole tunni tagant, aga päriselt ei ole see alati võimalik. Kui aga õhtuti tekib näksimisisu, tasub endalt küsida, kas kõik toidukorrad on olnud piisavad. Kui õhtust süüakse 18–19 vahel, aga magama minnakse kella 22 ajal, võib kavandada ka õhtusse veel ühe vahepala, et ei tekiks arutut näksimist.

Teisalt võib ka õhtune magusavajadus tulla sellest, et inimene on harjunud pärast lõunasööki või õhtuti magusat sööma. Kui magusaisu ikka kimbutab, soovitab toitumisnõustaja võtta klaasi vett.

Samamoodi mõjutab magusa tarbimist stressirohke aeg. "Kui on vaja eksamiks õppida või tööl on palju stressi, siis magus annab stressileevendust ja paneb ennast hästi tundma," ütles ta.

Kuigi poodides müüakse ka suhkruvabu tooteid, ei soovita toitumisnõustaja neid alternatiivina. "Kui võtame limonaadi, siis suhkruvaba limonaad ei tundu vähem magus ehk maitse on saavutatud sünteetiliste magusainetega," ütles ta.

Kui pakendil on kirjas, et toode on ilma lisatud suhkruta, tähendab see, et tootes olev suhkrukogus on toote enda koostisosadega lisanduv suhkur. Näiteks ketšupi puhul tomatites leiduv suhkur. Taimur soovitab lugeda ka toodete koostisosi: mida eespool koostise nimekirjas on suhkur, seda rohkem seda seal on: koostisosad on pakendil kirjas kahanevas järjekorras. "Seega, kui suhkur on esimesel või teisel kohal, siis seda ongi tootes väga palju," lausus ta.