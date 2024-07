Uuring: valgu väljalülitamine võib hiirte eluiga pikendada veerandi võrra

Ajakirjas Nature avaldatud uuringu tulemused näitavad, et valk nimega interleukiin 11 (IL-11) mängib hiirte vananemises olulist rolli. Laboratoorsete katsete käigus molekuli mõju blokeerinud teadlastel õnnestus hiirte eluiga pikendada kuni 25 protsendi võrra, vahendab ScienceAlert.

Duke'i riikliku Singapuri Ülikooli teadlaste uurimisrühm kasutas hiirtel IL-11 väljalülitamiseks kaht eri tehnikat. Kui ühes näriliste grupis segati valgu tootmist geenitehnoloogiaga, süstiti teistele hiirtele IL-11-vastast ravimit.

Mõlemas katsealuste rühmas vähenesid nii vähktõvest ja kasvajatest tingitud surmajuhtumid kui ka vananemisega seostatud tervisehädad, nagu krooniline põletik ja ainevahetuse probleemid.

Teadlaste hinnangul näitavad tulemused selgelt, et IL-11 vastast ravi saanud vanad hiired olid tervemad kui need, kelle peal raviprotseduure läbi ei viidud. Lisaks eelpool mainitud tervisehädade vähenemisele leevenesid hiirtel näiteks nõrkuse tunnused ja paranes lihasjõud.

IL-11 on vananemist uurivatele teadlastele huvi pakkunud juba aastaid. Üldteada on tõik, et valk koguneb kehas vananedes, olles seotud põletike ja armkoe sagedasema esinemise ning nõrkustunde taseme kasvuga.

Geneetiliselt muundatud hiirtel pikenes eluiga keskmiselt veerandi võrra – 75 nädala vanuselt ravimit saanud isastel 22,5 protsenti ja emastel hiirtel 25 protsenti. Kui ravita jäänud kontrollrühmas elasid loomad keskmiselt 120 nädala vanuseks, siis pidasid katsealused vastu 155 nädalat.

Teadlaste hinnangul on hiirte elu pikenemine tingitud IL-11 blokeerimise mitmekülgsest mõjust erinevatele kehaosadele. Näiteks alandab see ohtlike põletike esinemise sagedust ja aitab elunditel pärast vigastusi kiiremini paraneda.

Uuringu kaasautori kardioloog Stuart Cooki sõnul põhjustab IL-11 kogunemine kehas multi-morbiidsust ehk soodustab vananemisega seotud haiguste esinemist ja elutähtsate funktsioonide halvenemist. Nii mõjutab valk nägemist, kuulmist, neerude tervist ja südametalitust, aga ka karvakasvu.

Teadlaste sõnul täitis värske uuring olulise lünga teaduskirjanduses. Näiteks polnud varasemate teadustulemuste põhjal võimalik kindlalt öelda, kas IL-11 väljalülitamine mõjub mõlemale sugupoolele sarnaselt või seda, millised on ravi kõrvaltoimed.

Selgitamaks välja, kas värsked tulemused laienevad ka hiirtelt inimestele, on teadlaste sõnul vajalik läbi viia kliinilised uuringud. Arvestades, et sarnast mõju on varasemalt inimrakkude ja -kudede uurimisel juba täheldatud, võib teadustöö autorite hinnangul tegu olla esimese sammuga saavutada inimeste eluea pikendamisel uus läbimurre.