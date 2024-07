Uuring: AIDS-i pandeemia lõpetamist pärsib murdelise ravimi kõrge hind

Uut ravimit on võrreldud oma tõhususelt juba HIV-vaktsiiniga. Möödunud kuul esitletud ja Aafrikas tehtud kliinilise uuringu tulemuste kohaselt ei nakatunud uue põlvkonna ravimit võtvast 2100 naisest viirusega mitte ükski. Praegu enamasti nakatumise ennetamiseks kasutatavat Truvadat võtnud ligi 1070 naisest nakatus uurimisperioodil viirusega aga 16. Erinevalt Truvadast, mida peab võtma riski maandamiseks iga päev, tuleb süstida lenacapaviri aastas vaid kaks korda, vahendab The Guardian ja AFP.

Ettevõtte praeguse hinnakirja järgi tuleb ravimi eest esimesel aastal patsiendi kohta välja käia 42 250 dollarit ja edaspidi 39 000 dollarit. Samuti müüb Gilead seda nakkuse alla surumiseks, mitte nakatumise ennetamiseks.

Rahvusvahelise AIDS-i seltsi aastakonverentsil esitletud analüüsi kohaselt võiks küsida ettevõte madala ja keskmise sissetulekuga riikides ravimi eest 40 dollarit. Eeldusel, et seda hakkaks kasutama kümme miljonit inimest, oleks Gileadi kasumimarginaal uuringut juhtinud Liverpooli Ülikooli teaduri Andrew Hilli hinnangul seejuures endiselt 30 protsenti. Ilmselt on aga vajadus ravimi järgi veelgi suurem – kokku võiks seda profülaktiliselt võtta 60 miljonit inimest.

Hilli töörühma hinnang põhineb ravimi algkomponentide tarneahelate uurimisel ning vestlustel Hiina ja India suure genereeriliste ravimite tootjatega, kes valmistavad ka lenacapaviri koostisosi.

Hinnang toetub ka varasematele kogemustele Gileadi valmistatava C-hepatiidi raviks kasutatava ravimiga. Kümmekonna aasta eest maksis see patsiendi kohta 84 000 dollarit. Rahvusvahelise töörühma toonase ennustuse kohaselt oleks langetanud selle genereerilise variandi tootmine ravimi hinda patsiendi kohta saja dollarini. Praegu tuleb C-hepatiidi ravimi eest välja käia 40 dollarit.

Gilead ise on tõotanud pakkuda lenacapaviri soodushinnaga ja otsida võimalusi selle odavamalt tootmiseks madala sissetulekuga riikidele, kus HIV-d rohkem esineb. Samuti pole ettevõtte sõnul veel kliiniliste uuringutega selgelt tõestatud, et ravim aitab ka elanikkonnas laiemalt viirusega nakatumist ennetada.

AIDS-i vastase võitluse eestkõnelejad tahaksid samas, et lenacapaviri saaks toota läbi ÜRO toetatud meditsiinipatentide ühiskasutuse programmi. See võimaldaks müüa ravimit madala hinnaga ka keskmise sissetulekuga riikides, näiteks Brasiilias. Arenenud jõukamad tööstusriigid maksaksid selle eest aga rohkem. Sama mehhanism on kasutusel mitmete teiste HIV-ravimite puhul.

Möödunud aastal elas maailmas 39,9 miljonit HIV-ga nakatunut. Uute nakatunute arv ulatus 1,3 miljonini, AIDS-i tõttu suri 630 000 inimest, sh 76 000 last. Samas nakatus Sahara-taguses Aafrikas viirusega esimest korda vähem inimesi kui mujal maailmas.