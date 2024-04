USA naine sai korraga südamepumba ja seaneeru

Protseduur ise sai New Yorgi Ülikooli (NYU) Langone Healthi haiglas teoks juba aprilli alguses. Ajaloo teise seaneeru uus omanik on 54-aastane Lisa Pisano. Naine kannatas enne operatsiooni südamepuudlikkuse ja viimasesse staadiumisse jõudnud neeruhaiguse all. Ilma meditsiinilise sekkumiseta oleks Pisanol arstide sõnul elada jäänud vaid mõni nädal, vahendab ScienceAlert.

Mõni päev varem siirdasid kirurgid naisele mehhaanilise südamepumba. Haigla sõnul on Pisano teadaolevalt esimene patsient, kellele on siiratud nii pump kui ka seaneer. Lisaks muudetud geenidega seaneerule siirati talle sea harknääre. Tüümus aitab naise immuunsüsteemil searakkude eripäradega kohaneda ja vähendab ohtu, et naise keha uue elundi tagasi lükkab.

Autor/allikas: Colin DeVries (NYU Langone Health)

Operatsiooni juhtinud kirurgi Robert Montgomery sõnul on tegu märgilise edusammuga elupäästvate elundite kättesaadavuse parandamise teel. Montgomery siirdas 2021. aastal ka maailma esimene seaneeru ajusurnud inimesele, näidates sellega protsduuri võimalikkust. Elavale inimesele siirati seaneer aga esimest korda tänavu märtsis. Tookord sai neeru 62-aastane mees Massachusettsi üldhaiglas.

Ksenotransplantaate ehk ühelt liigilt teisele siiratud elundeid peetakse võimalikuks lahenduseks doonorelundite süvenevale nappusele. Samas võib inimkeha loomaelundid tagasi lükata. Seepärast tuleb siiratavaid elundeid geneetiliselt muuta, et kindlustada nende parem klapp patsiendi kehaga.

Aastal 2023 siirati näiteks geneetiliselt muundatud seasüdamed kahele Marylandi Ülikooli patsiendile. Mõlemad patsiendid elasid uue südamega aga vähem kui kaks kuud.

New Jersey osariigist pärit Lisa Pisano sõnul otsustas ta protseduuri kasuks alles siis, kui kõik teised võimalused olid ammendatud. Arstide sõnul võinuks kuluda kümme aastat, enne kui Pisanole oleks leitud siirdamiseks sobilik inimneer. Nimelt lükkas naise keha haigla teatel saadaolevate doonorite elundid tagasi.

Kahe nädala jooksul peale operatsiooni pole Pisano keha Montgomery sõnul uut neeru tagasi lükanud. Kirurg nimetas naise neerude talitlust täiuslikuks.