Teadlased said kuulda linnu unenäolaulu

Foto: The Lilac Breasted Roller / Wikimedia Commons

Tundub, et mõnikord juhtub lind oma unenäos laulmagi, aga mitte niiöelda läbi une, nii et ärkvelolijad kuulevad, vaid just nimelt oma unes.

Teadlased aga, kes on hoolega uurinud suur-masktikati aju ja hääleaparaadi tööd, väidavad nüüd, et on suutnud selle uue maailma värvulise unenäomaailma häälitsusi ka ilmsi kuuldavaks teha.

Millised ajupiirkonnad ja närvirajad lindudel laulmise ajal aktiivsed on, on teadusele juba enam-vähem teada. Samuti on teada, et magaval linnul teevad hääleaparaadi lihased mõnikord väikeses ulatuses samasuguseid liigahtusi nagu häälega laulmise ajalgi.

Gabriel Mindlin ja ta kolleegid Argentinast Buenos Airese Ülikoolist on juba varem välja uurinud, kuidas suur-masktikati hääleaparaadi liikumise põhjal teada, mis laulu ta parajasti laulab.

Nüüd kirjutavad nad ajakirjas Chaos, et on suutnud leida ka seosed lihaste ja ajutegevuse vahel, nii et magava linnu unenäolaule saab arvuti peal sünteesida ja kõlarist kuulata ka üksnes ta aju aktiivsust seirates.

Muu hulgas märkasid teadlased kord, kuidas magav katselind säutsus oma unenäos just sel moel, nagu kaitseks oma territooriumi sissetungija eest.

Samal ajal läksid ka magava linnu suled pisut turri, nii nagu ka päriselus territooriumi kaitstes juhtub. Võib siis arvata, et just sedalaadi elulisse stseeni see linnuke uneilmas sattuski.

Mindlin tunnistab avalikkusele suunatud teates, et see taipamine pani ta linnukesele kaasa elama ja tegi südamegi pisut härdaks.

Tore on teada, et ka inimesest evolutsioonipuu okstel nii kaugel asuvad olendid mängivad mõnikord unes oma argisekeldusi üsna samamoodi läbi nagu tihtilugu meiegi.