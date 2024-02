Teenetemärgi saanud Peeter Ross: peame õppima üksteisega koostööd tegema

"Digitaliseerimine tervishoius on olnud Eesti edulugu ja see on õige valdkond, kuhu tunnustus anda. Ma olen olnud selle alguse ja arenduse juures, kuid inimesi on muidugi palju rohkem, kes on selle heaks tööd teinud ja seda ära märkimist vääriks," sõnas e-tervise ekspert.

Kui elus laiemalt on Ross kõige uhkem oma laste üle, siis erialaliselt peab ta selleks Eesti head mainet. "Ma ise konsulteerin Leedu, Rumeenia, Saudi-Araabia ja Usbekistani valitsusi digitervise rakenduste osas. Tavainimestele kõige käegakatsutavamad on e-retseptid, aga nende kõrval on palju teisi vähem nähtavaid lahendusi. Eesti on selles vallas väga kõrge renomeega," viitas professor.

Viimane pole saavutatud tema hinnangul osava müügitööga, vaid loodud rakendused räägivad iseenda eest. Näiteks on Eestis tavapärane nähtus nii e-konsultatsioon kui ka see, et radioloogilised pildid on kättesaadavad kõigile selleks volitatud arstidele.

"Paljudes maades on need mingil kujul teatud haiglates olemas, kuid see, et see toimib üle mitmete asutuste, on Eesti puhul ainulaadne. Teiste riikide huvi pole müügitöö tulemus, vaid meid kutsutakse konsulteerima konkreetsete teenuste ja lahenduste näitamiseks: "teil on, tulge tehke meile ka"," sõnas Ross.

Praegust maailma vaadates soovis ta kõige enam rahu saabumist. "Ükskõik kas teha arsti, teadlase või konsultandi tööd, võiks viia see ikka selleni, et inimeste tarkus suureneb selle tulemusel nii palju, et kedagi ei tapeta," mõtiskles professor.

Realistlikumalt saavutatava tulevikuna võiks tema aga hinnangul teha Eesti valdkonna spetsialistid omavahel koostööd sama hästi kui oma välispartneritega. "Eesti on väike, me tunneme praktiliselt kõik üksteist, aga millegipärast ei tee me üksteisega koostööd väga hästi ega õpi teineteiselt. Pigem vaatame väljaspoole Eestit, ja pigem antakse sinna, kui võetakse sealt. See on minu soov," sõnas Peeter Ross.