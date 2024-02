Teenetemärgi pälvinud Ain Raal: olen alati püüdnud ühiskonda panustada

Ain Raal ütles uudist kuuldes, et see võtab esialgu päris tummaks. "See on küll tore üllatus. Eks ma olen püüdnud ühiskonnale midagi anda ning eks siin praegu olegi andmise ja saamise tasakaal," rääkis ta.

Raal lisas, et ülikooli õppejõuna on tema tööandja rahvas ja maksumaksja. "Seega olen ma püüdnud panustada lisaks õppe- ja teadustööle ka kogu ühiskonda kirjutades päris suure hulga raamatuid," lausus professor.

Ain Raalilt on ilmunud raamatuid peamiselt ravimtaimede ja farmaatsia ajaloo kohta ning sadu teaduslikke, populaarteaduslikke ja muid kirjutisi. Hiljaaegu kirjutas ta koos Kristel Vilbastega raamatu "Tosin tervendavat taime", kuhu on kokku kogutud ravimtaimed, millel on koht nii rahvameditsiinis kui ka teaduses.

Raali üks südameteema ongi ravimtaimed. Raal rääkis, et kui vaadata sajandeid tagasi, siis ravimtaimedel on kogu aeg olnud inimeste seas oma koht. "Praegu kasutame sõna ravimtaim, aga kui vaadata teemat natuke modernsemalt, siis meil on põhjust rääkida looduslikest ühenditest. Kuigi ravimtaim on nende ühendite kandja, siis võivad need ühendid tänapäeva kontekstis olla hoopis teises vormis. Nii võivad olla ravimid ka taimset päritolu," sõnas ta.

Näiteks müüakse mitmeid taimset päritolu toidulisandeid. "Nii et see tegevus ei seisne ainult taime kui sellise või taime osa uurimises, vaid lõppkokkuvõttes läheb kõik välja individuaalsete looduslike ühendite ja konkreetsete molekulideni," rääkis ta.

Samuti on ta koostanud näiteks ülevaate Eesti vanima apteegi ajaloost selle algusest kuni tänapäevani raamatus "Raeapteek 600".