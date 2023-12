Koerale toore liha söötmine võib levitada ohtlikku bakterit

Bristoli Ülikooli epidemioloogid avastasid, et maapiirkondades elavate koerte väljaheidetes leiduvad kolibakteri tüved on laias laastus samad, mis elavad kariloomade soolestikus. See tähendab, et koeratoiduks liha tootvates farmides lisatakse loomasöödale liiga palju antibiootikume. Taoline toores liha on tavaliselt nii madala kvaliteediga, et seda pole võimalik läbi küpsetada.

Seetõttu tuleks toore liha söötmine koertele töörühma sõnul kindlasti lõpetada või siis sööta neile piisavalt kvaliteetset liha, et seda saaks eelnevalt kuumtöödelda. Toorele lihale tuleks teadlaste hinnangul kehtestada ka rangemad piirangud selles osas, kui palju võib selles baktereid leiduda. Samuti peaks suurfarmid kasutama loomasöödas vähem antibiootikume.

Kolibakter ehk soolekepike on tegelikult täiesti tavapärane soolestiku elanik nii inimestel kui ka loomadel. Mõned tüved kahjustavad aga tervist, eriti ohtlikud on need nõrgenenud immuunsüsteemiga inimestele. Kolibakterit tuntakse eelkõige toidumürgituse põhjustajana ja nakkus võib muutuda ka eluohtlikuks. Seetõttu vajab see kiiret antibiootikumiravi.

Kui kolibakter muutub erinevatele antibiootikumidele resistentseks, siis muudab see ka nakkuste ravi märksa keerulisemaks. Koerte väljaheiteid puudutava uuringuga püüdsid epidemioloogid paremini mõista inimeste ja loomade ning keskkonna vahelisi seoseid.