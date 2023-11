Vitamiin B12 aitab rakke programmeerides haavu parandada

Vitamiin B12 on vahva mikrotoitaine, mida läheb hädasti tarvis närvide talitluses, vere punaliblede loomisel ja DNA sünteesil. Täheldatud on selle kasulikkust ka näiteks haavade paranemisel.

Nüüd on Hispaania, täpsemalt Kataloonia teadlased avastanud, et B12-l on tähtis roll ka rakkude niiöelda ümberprogrammeerimise juures. Siit saab aga selgemaks, miks on B12 vaja just kudede taastamisel ja seejuures haavade paranemisel.

Rakkude ümberprogrammeerimine on protseduur, milles mingi konkreetse funktsiooniga rakk nagu naharakk, maksarakk või muu rakk muundatakse tagasi niisuguseks tüvirakuks, mida saab edasi muundada taas juba mõneks hoopis muusugust funktsiooni täitvaks rakuks.

Arvatakse, et kudede paranemise algsetes faasides toimub kehas samuti midagi rakkude ümberprogrammeerimise laadset.

Manuel Serrano Barcelona Teaduse ja Tehnika Instituudist ja ta kolleegid panid tähele, et kui nad programmeerisid ümber hiire rakke, siis vähenes hiire organismis B12 tase tublisti.

Kui aga ümberprogrammeeritavat hiirt vitamiin B12-ga turgutati, siis kulges protseduur kiiremini ja sujuvamalt. Teisalt, hiirel eelnevalt vitamiin B12 puudust tekitades kulges ta rakkude ümberprogemine üsnagi vaevaliselt.

Teisest katsest selgus, et vitamiin B12 aitab hiirtel ka haavandilisest jämesoolepõletikust paraneda.

Serrano ja kaasautorid järeldavad ajakirjas Nature Metabolism, et vitamiin B12 paistab tähtis olevat nii rakuprogrammeerimises kui ka kudede paranemises.

Vitamiin B12 kujutab endast tegelikult tervet ainerühma, mida nimetatakse ka kobalamiinideks.

Seda vitamiini leidub meie toidulaual lihas, kalas ja piimas, kuid puhtalt taimses toidus üldiselt mitte üks raas.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.