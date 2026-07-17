Jalgpalli MM-i laienemine kasvatab märgatavalt süsinikuheidet

Jalgpalli maailmameistrivõistluste ja suurte staadionikontsertide suurim kliimamõju ei tule lavatehnikast ega korraldusest, vaid pealtvaatajate reisidest. Cambridge'i ülikooli teadlased pakuvad värskes uuringus välja mudeli, mille järgi peaksid suurürituste korraldajad võtma suurema vastutuse ka publiku tekitatud kaudse heite eest.

Teadlaste hinnangul paiskavad 2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused atmosfääri 4,23 miljonit tonni süsihappegaasi. Sellest 82 protsenti tekib pealtvaatajate reisimisest. Võrdluseks analüüsisid teadlased ansambli Coldplay 2024. aasta Euroopa turneed. Nende hinnangul oleks ilma täiendavate meetmeteta tulnud 97 protsenti turnee kogu süsinikuheitest publiku reisimisest.

Suurim kliimamõju on publik

Seni on suurürituste korraldajad keskendunud peamiselt oma tegevusest tekkiva heite vähendamisele, näiteks keskenduvad korraldajad energiatõhususele või süsinikukrediitide ostmisele. Ajakirjas Communications Sustainability avaldatud uuring näitab aga, et suurim osa heitest tekib hoopis ürituse külastajate reisidest.

Teadlaste hinnangul ei saa korraldajad seda mõju tähelepanuta jätta. Kuigi nad ei otsusta, kuidas inimesed kohale sõidavad, on just üritus see, mis paneb sajad tuhanded inimesed reisima.

Selle hindamiseks kasutasid teadlased heaoluökonoomika mudeleid ja süsiniku sotsiaalset hinda, mis väljendab rahas kahju, mida üks tonn süsinikuheidet ühiskonnale põhjustab. Samal ajal hinnati ka seda, kui suurt väärtust inimesed nendest sündmustest saavad. Analüüsi järgi ületab suurürituste ühiskondlik kasu praegu veel nende kliimakahju.

Turniiri laienemine kasvatab heidet

Uuring toob näiteks 2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused, kus varem 32 osalenud meeskondade arv suurenes 48 võistkonnani. Teadlaste hinnangul lisab see turniiri süsinikuheitele umbes 600 000 tonni.

Kui kogu kliimakulu lisataks piletihinnale, kallineks maailmameistrivõistluste pilet keskmiselt 114 dollari võrra. See mõjutaks kõige rohkem odavamate piletite ostjaid. Seetõttu soovitavad teadlased, et kallimate piletite omanikud kannaksid suurema osa keskkonnakulust.

Oluline on ka võistluse toimumispaik. Ligikaudu 40 protsenti 2026. aasta maailmameistrivõistluste rahvusvahelisest publikust tuleb Euroopast. Teadlaste hinnangul oleks Euroopas peetav turniir tekitanud märksa vähem lennureisidest tulenevat heidet kui Põhja-Ameerikas toimuv võistlus.

Coldplay 2024. aasta Euroopa turneel püüti vähendada just publiku reisidest tekkivat heidet. Selleks loodi rakendus, mis aitas leida väiksema süsinikujalajäljega reisivõimalusi. Keskkonnasõbralikuma transpordi valinud fännid said soodustusi.

Teadlaste hinnangul vähenes tänu sellele turnee koguheide ligi 46 protsenti. Peaaegu kogu sellest vähenemisest tuli publiku reisiharjumuste muutumisest, mitte lavatehnika või muu korralduse keskkonnasäästlikumaks muutmisest.

Kuidas heidet vähendada?

Teadlased leiavad, et korraldajad peaksid kandma vastutust oma otsese heite eest ning samal ajal aitama vähendada publiku reisidest tekkivat heidet. Selleks võiks pakkuda soodustusi ühistranspordi või rongi kasutajatele, valida ürituste asukohti selle järgi, kuhu on lihtsam jõuda ning suunata kogutud raha näiteks puhtama lennunduse arendamisse.

Autorid rõhutavad, et nende mudel ei lahenda kõiki probleeme. Lennunduse heite vähendamine on keeruline ning üleilmset süsinikumaksu ei ole lähiajal tõenäoliselt oodata. Samuti põhineb osa analüüsist hinnangutel, näiteks piletite järelturu hindadel.

Uuringu eesmärk ei ole kutsuda üles suuri spordi- ja muusikaüritusi ära jätma. Teadlaste hinnangul pakuvad need ühiskonnale suurt kultuurilist ja majanduslikku väärtust. Küll aga tuleks nende korraldamisel rohkem tähelepanu pöörata sellele, kuidas vähendada publiku reisidest tekkivat kliimamõju.