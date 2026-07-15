Arheoloogid leidsid Tallinnas projekteerijate maja hoovist paavsti pitseri

Muinasprojekti arheoloogi Mihkel Tammeti sõnul on Eesti jaoks tegemist väga haruldase leiuga. "Meie kontekstis on see kindlasti huvitav leid ja sobitub väga hästi sellisesse keskaegsesse konteksti, mis on meil keskaegse keraamika ja üksikute esemete näol välja tulnud. Bulla tuli välja tumedast keskaegsest kihist, mis on sinna ilmselt osaliselt ladestatud," sõnas arheoloog.

Tammeti hinnangul võis bulla leiupaika sattuda keskajal vanalinnast toodud jäätmete ja mullaga, mida kasutati põllu- ja aiamaade väetamiseks.

Ajaloolane Ivar Leimus rääkis, et paavsti poolt saabus Eestisse vähe läkitusi ning neid pole ka palju säilinud. Leitud bulla on esimene arheoloogiliselt avastatud pitser Eestis. "Eestist niisugusi paavsti bullasid ehk siis paavsti pitsereid on tegelikult leitud või olemas ainult kolm ja need on kõik Tallinna linnaarhiivis põhimõtteliselt dokumentide küljes. Need ei ole arheoloogilised leiud," selgitas Leimus.

Tammeti jaoks tuli leid päris suure üllatusena. "Kui ma seda nägin, kuna selle säilivus on ülihea, mõtlesin ma alguses, et tegemist on mingi Bütsantsi vaskrahaga. Ta ei ole nii hästi säilinud ja ei osanud arvata, et tegemist on tinaga," sõnas arheoloog.