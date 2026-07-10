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Austriliha leevendab soolepõletikku ja aitab vähendada toidujäätmeid

Tervis
Foto: Wikimedia Commons.
Tervis

Uued uuringud viitavad, et laialt levinud ja kestlikult toodetud austriekstraktil on tugev põletikuvastane toime inimese soolerakkudele.

Krooniline soolepõletik ja lekkiva soole sündroom vaevavad paljusid inimesi. Tulevikus võib lahendus peituda üllatavas mereannis, millest suur osa rändab praegu lihtsalt prügikasti. Värske uuring näitab, et Vaikse ookeani austrist (Crassostrea gigas) valmistatud ekstrakt leevendab tõhusalt soolepõletikku ja taastab soole kaitsebarjääri.

Teadlased analüüsisid austrite pehmete kudede koostist. Seejärel testisid nad kuivatatud lihast tehtud ekstrakti inimese sooleepiteeli rakkudel, milles oli eelnevalt esile kutsutud põletik. Ekstrakti mõju hindamisel kasutasid uurijad geneetilisi, immunoloogilisi ja rakustruktuuri analüüse.

Uuringul on lisaks tervisemõjule ka suur keskkonnasäästlik ja majanduslik väärtus. Näiteks läheb Itaalias mõnes piirkonnas igal aastal raisku 30–40 protsenti austritoodangust. Kuna uut ekstrakti saab valmistada otse austrilihast ilma keeruka puhastamiseta, saab senisest suurest jäätmeprobleemist hoopis kasulik ja soodne tervisetoode.

Ekstrakti kaitsev toime põhineb kindlal bioloogilisel mehhanismil. Teadlaste sõnul pärsib ekstrakt soolerakkudes põletikusignaalide levikut ja vähendab põletikureaktsioonis osalevate ensüümide tootmist.

Selle tulemusena püsib soole kaitsebarjäär tervena. Läbilaskvus normaliseerub isegi siis, kui keskkonnas on alles põletikulisi ärritajaid. Nii ei pääse bakterid ega toksiinid vereringesse. Ühtlasi ilmnes, et ekstrakt vähendab põletikku rakke kahjustamata.

Uurimisrühm tutvustas tulemusi Eksperimentaalbioloogia Seltsi konverentsil.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Toimetaja: Sandra Saar

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