HPV kodutesti valikut mõjutab selle kättesaamise viis

Eesti uuring näitas, et naised valisid HPV kodutesti sagedamini siis, kui proovivõtukomplekt saadeti neile postiga otse koju. Võimaluse test veebist tellida valisid sagedamini nooremad naised, koju saadetud komplekti vanemad ja ravikindlustuseta naised.

Emakakaelavähki aitab ennetada HPV-vaktsineerimine ja lisaks sõeluuring, mis võimaldab leida kõrge vähiriskiga HPV tüübid ning vähieelsed muutused. Eestis on emakakaelavähi sõeluuringus võimalik osaleda kõigil 30- kuni 65-aastastel naistel, andes iga viie aasta järel tasuta HPV testi kliinikus või tehes HPV testi kodus. Kodutesti saavad sõeluuringu sihtrühma naised käesoleval aastal tellida veebist või võtta apteekidest üle Eesti.

HPV kodutesti puhul võtab naine proovi ise ja saadab selle laborisse. See võimaldab emakakaelavähi sõeluuringul osaleda tervishoiuasutusse minemata. Teadusajakirjas European Journal of Cancer Prevention avaldatud uuringus analüüsiti, kuidas seostuvad kodutesti valikuga proovivõtukomplekti kättesaamise viis ning muu hulgas naiste vanus, emakeel, elukoht, haridus, perekonnaseis ja ravikindlustus. Uuringurühmas osales ka TAI teadur Reeli Hallik.

Koju saadetud kodutesti valiti sagedamini

Uuring põhines 2021. aastal Eesti emakakaelavähi sõeluuringu raames korraldatud juhuslikustatud uuringul. Analüüsi kaasati 9697 naist, kes osalesid sõeluuringul tehes kodutesti või uuringu tervishoiuasutuses. Ühe rühma naistele saadeti kodutesti komplekt koos sõeluuringu korduskutsega postiga otse koju. Neil oli võimalus kasutada saadetud kodutesti või teha sõeluuring tervishoiuasutuses. Teise rühma naised said sõeluuringu korduskutse koos võimalusega tellida kodutesti komplekt veebist või pöörduda sõeluuringu tegemiseks sobivasse tervishoiuasutusse.

Teadlased võrdlesid sõeluuringul osalenud naiste valikuid kummaski rühmas. Postiga koju saadetud kodutesti saanute rühmas valis kodutesti 47,6 protsenti osalenutest. Veebist tellimise võimalusega rühmas valis kodutesti 23 protsenti. "Veebist tellimine eeldas eraldi sammu ja digitaalset isikutuvastust, samas kui koju saadetud komplekti sai naine kohe kasutada, mis võis soodustada kodutesti eelistamist," ütles Reeli Hallik.

Postiga koju saadetud kodutesti rühmas valisid 60- ja 65-aastased kodutesti 36 protsenti sagedamini kui 30- ja 35-aastased. Vanemates vanuserühmades oli sõeluuringul osalejate hulgas kodutesti teinud naisi rohkem kui neid, kes tegid sõeluuringu tervishoiuasutuses.

Alates 2021. aastast saavad Eestis emakakaelavähi sõeluuringul tasuta osaleda ka ravikindlustuseta naised. "Koju saadetud kodutest võib olla tähtis neile, kelle kokkupuude tervishoiusüsteemiga on harvem või kellel on teenuste kasutamisel rohkem praktilisi takistusi," ütles Hallik.

Emakeele ja elukoha mõjutused

Koju saadetud komplekti valisid sagedamini eesti keelt emakeelena kõnelevad naised Kirde-, Kesk- ja Lõuna-Eestis. Veebist tellitud komplekti eelistasid samuti sagedamini eesti keelt emakeelena kõnelevad naised. Muukeelsed naised valisid koju saadetud komplekti veidi harvem ning veebist tellimise korral oli erinevus veel suurem.

Uuringumaterjalid olid eesti, vene ja inglise keeles. Autorite hinnangul võivad valikuid kujundada ka kultuuriline taust, digioskused ja usaldus kodutesti vastu. "Tulemused näitavad, et kodutesti pakkumisel on tähtsad nii selle pakkumise viis, emakeel kui ka elukoht. Veebilahenduse kõrval vajavad osa naisi teisi kättesaamisviise ja neile sobivalt esitatud infot," ütles Hallik.

Sõeluuringu tulemuslikkus

Emakakaelavähi, aga ka näiteks soolevähi sõeluuringu eesmärk on avastada vähieelsed muutused enne seda, kui neist jõuab pahaloomuline kasvaja kujuneda. Varajane avastamine ja ravi annavad võimalus vähi teket üldse ära hoida. Nii väheneb vähki haigestumise. Rahvastiku tervise aastaraamatu andmetel leiti 2023. aastal vähieelsed muutused emakakaela- ja soolevähi sõeluuringus ligi 1900 inimesel.

Aastaraamatu värskematel andmetel osales 2025. aastal emakakaelavähi sõeluuringul 65 protsenti 75 000-st kutsutud naisest. Rahvastiku tasandil peaks suurema mõju saavutamiseks osalus ulatuma vähemalt 70 protsendini.

Emakakaelavähi haigestumus 2014–2023 ja suremus 2014–2024, maailma standardrahvastik. Autor/allikas: Vähiregister (TAI), surma põhjuste register (TAI)

Siiski viidatakse aastaraamatus, et emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse pikaajaline langus annab märku sellest, et 2006. aastal alanud sõeluuring on olnud tulemuslik.

Vähi sõeluuringute osalusmäär 2015–2025. Autor/allikas: Vähi sõeluuringute register (TAI)

Rahvastiku tervise aastaraamat 2026 annab ülevaate Eesti inimeste tervisest ja selle mõjuritest. Tänavune fookusteema käsitleb krooniliste haiguste riskitegurite kujunemist pikiuuringute vaates. Aastaraamat koondab muu seas andmeid ka oodatava eluea, tervena elatud aastate, peamiste surmapõhjuste, vähi, südame- ja veresoonkonnahaiguste, ülekaalulisuse, vaimse tervise, tervisekäitumise, tervishoiuteenuste kättesaadavuse kohta. Aastaraamat on kättesaadav Tervise Arengu Instituudi kodulehel.