X!

Iseseisvumisaja noorte sale keha peitis ootamatult kõrget veresuhkru taset

Psüühika
Foto: Airika Harrik/ERR
Psüühika

Kiired muutused ühiskonnas jätavad otsese jälje ka noorte ainevahetusele. Tartu Ülikooli teadlased uurisid kahe muidu sarnase põlvkonna tervist ja avastasid ootamatult, et noorema põlvkonna saledamatel noortel kujunes kõrgem veresuhkru tase.

Nõukogude aja lõpp ja Eesti iseseisvumine muutsid oluliselt inimeste elukogemust. Sotsiaalsed muutused mõjutasid ka noorte füsioloogiat. "Inimese põhilised tervise- ja füsioloogilised näitajad sõltuvad paljuski sellest, mida inimene ise teeb või kuidas ta käitub," selgitas uurimuse kaasautor ja Tartu Ülikooli on psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro saates "Labor".

"Inimese tegemised ja käitumine võivad omakorda sõltuda sellest, mis toimub ümberringi ühiskonna tasandil, ja kui ühiskond muutub, võib tihtipeale muutuda ka inimese käitumine," lisas Harro. Püüd selle mõju ulatust määrata viis uue teadustööni. Teadlased kasutasid selleks 1998. aastal alanud Eesti laste uuringu andmeid ning võrdlesid 1980. aastate alguses ja lõpus sündinud noori. Rühmade vanusevahe oli keskeltläbi vaid kuus aastat.

Uuringu valim oli Harro sõnul erakordselt esinduslik. Juhuslikustamise algoritmi alusel valiti välja 25 kooli Tartu linnas ja maakonnas ning uuringusse kutsuti kõik üheksandate ja kolmandate klasside õpilased. Kutsututest osales umbes 80 protsenti. Toitumise täpseks hindamiseks täitsid kõik osalejad toitumispäevikut ja läbisid täpsustava intervjuu. "See, et valim on peaaegu täielik ja väga vähesed jäid kõrvale, annab unikaalse võimaluse sünnikohorte võrrelda," rõhutas Harro.

Andmeid asusid analüüsima doktorant Urmeli Katus ja toitumisspetsialist Inga Villa. Algselt vaatasid nad geenivariantide mõju kehakoostisele. Peagi avastasid nad aga ootamatu ainevahetusliku erinevuse. Erinevused ilmnesid kohas, kust teadlased neid otsida ei plaaninud: kehakoostises ja glükoosi ainevahetuses.

Noorem rühm tarbis vanemaga võrreldes vähem süsivesikuid. Samuti oli neil väiksem keha rasvasisaldus. Ometi käitus nende ainevahetus teistmoodi. "Noorukiea lõpupoole, 18-aastaselt, oli glükoositase oluliselt kõrgem nooremal kohordil, kes õigupoolest tarbib süsivesikuid vähem," kirjeldas Harro.

Ainevahetuslik pilt muutus inimeste vananedes. "Vahe kadus 25. eluaastaks ära, kuid siis ilmnes hoopis see, et nooremal kohordil oli insuliinitase kõrgem, mis võiks muidugi glükoositaset vähendada," rääkis teadlane. Arstid võtsid vereproovid hommikul tühja kõhuga. Seega näitasid tulemused organismi üldist valmisolekut, mitte vahetut reaktsiooni toidule. "Nii et muutunud pole mitte ainult see, mida inimesed söövad, vaid selle vastusena on mõnevõrra muutunud ka ainevahetus," järeldas Harro.

Leitud muutused peegeldavad organismi keerulisi kohanemisprotsess. Inimkeha püüab alati säilitada sisemist tasakaalu. Harro selgitas: "Organism on meil evolutsioonis kujunenud selliseks fantastiliseks homöostaatiliseks süsteemiks, mis reageerib väliskeskkonna muutustele, et sisekeskkonda mingis mõttes stabiilsena hoida". Tervise määrab seega geenide ja keskkonna tihe koosmõju. Samad geenivariandid võivad erinevates elutingimustes anda hoopis vastupidiseid tulemusi.

Stressiga toimetulekul mängib kriitilist rolli aga just ainevahetus. Loomkatsed näitavad selget seost ainevahetuse ja stressi vahel. "See, kuidas olendid reageerivad stressile, näib sõltuvat sellest, missugune on nende süsivesikute ainevahetus," kinnitas Harro.

Täpsete põhjuslike seosteni jõudmine võtab aga veel aega. Praegune statistika kipub käsitlema kõiki inimesi ühesugustena. "Kausaalsuste väljajoonistamisega ei ole me minu arvates üldse väga kaugele jõudnud kasvõi sel põhjusel, et me käitume oma statistiliste andmeanalüüsidega nii, nagu oleksid kõik inimesed ühesugused," tunnistas Harro. Praktikas on aga inimestel on erinevad metaboolsed tüübid ja kohanemisrajad.

Töö ilmus ajakirjas Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

Allikas: "Labor"; küsis: Priit Ennet

Samal teemal

inimloomuse eripärad

10:46

Iseseisvumisaja noorte sale keha peitis ootamatult kõrget veresuhkru taset

26.02

Supervanurite aju kaitseb mälukaotuse eest eriline epigeneetiline kilp

25.02

Uuring: purjus inimese ajuosad kapselduvad endasse

25.02

Eesti noormeeste iluideaalides troonivad kütipilk ja Ronaldo naeratus

21.02

Üksildus on tihedalt seotud isiksuseomadustega, eriti neurootilisusega

19.02

Soolised eripärad süvenevad ajus alates murdeeast

19.02

Aju võib õppida harvadest kordustest paremini kui sagedatest

18.02

Isikuomadusi muuta ei ole kunagi hilja

16.02

Uuring: trenn paneb hiirtel pea kiiremini tööle

11.02

Uuring: üksnes mälutrennist võib võitluses dementsusega väheks jääda

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

14:40

Uus lähenemine võib muuta eesnäärmevähi sõeluuringu meestele mugavamaks

14:25

Arstid: veipimine toob noortele kaasa uued ja rasked kopsuhaigused

10:46

Iseseisvumisaja noorte sale keha peitis ootamatult kõrget veresuhkru taset

10:37

Kliima soojenemine sunnib piiritajat varem pesitsema

10:07

Eesti kalateadlane lahendab reishi-seene abiga tekstiiliprügimuret

08:41

Türannosaurus jooksis kikivarvul

08:32

Veenusel on tunneleid, mida mööda on voolanud laava

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo