Jõusaal ja jooksurada ei aita tõhusalt kaalu langetada

Neile, kes soovivad kehakaalu kaotada, antakse tihtipeale muu hulgas nõu, et tõhus meede selleks on teha kõvasti liikumist ja trenni. Aga tänane teadus ütleb teisiti.

Jah, füüsiline aktiivsus on tervisele üleüldiselt vägagi kasuks ja tugevalt soovitatav, kuid kaalus allavõtmisel ei tarvitse sest olla kaugeltki nii palju abi kui enamasti ette kujutatakse. Küllap on mõned inimesed isegi seda mõnikord pettunult kahtlustanud.

Kaks Ameerika teadlast, Herman Pontzer ja Eric Trexler Duke'i Ülikoolist kirjutavad ajakirjas Current Biology, et hulga tõendusmaterjali järgi vähendab inimkeha füüsilise pingutuse ajal muid energiakulutusi, mistõttu keha summaarne energiakulu ei kasvagi eriti palju.

Üleüldse kulutab keha energiat laias laastus kolme kohta: esiteks baasainevahetusele ehk elutegevusele, mis käib ka puhkeolekus, teiseks füüsilisele liikumisele ja kolmandaks toidu seedimisele.

Aastakümneid on teadlasedki eelduseks võtnud, et kui inimene on füüsiliselt aktiivne, siis lisandub sellega kaasnev energiakulu komponent lihtsalt muule kahele komponendile ja kogu energiakulu kasvabki just nii palju, kui liikumisele läheb.

Viimasel ajal on toetust pälvinud aga ka alternatiivne vaateviis, mille järgi püüab keha summaarse energiakulu hoida võimalikult konstantse, mistõttu liikumise hoogustudes väheneb energiakulu baasainevahetusele ja toidu seedimisele.

Selle vaateviisi järgi vähendab keha liikumise ajal kulutusi näiteks rakkude taastumisele, immuunsüsteemile, mõttetööle ja nii edasi.

Ja kui inimene on jõusaalis või jooksurajal enesega rahul, et kulutab kõvasti kaloreid, siis tegelikult ei lagunda keha toitaineid kuigi palju rohkem kui puhkeolekus ja kehakaal ei tarvitse märgatavalt kiiremini langeda.

Pontzer ja Trexler analüüsisid uuesti üle 14 varem tehtud uuringut, millesse oli kaasatud kokku umbes 450 inimest, aga mõnesse uuringusse ka loomi.

Kui neil kahel õigus on, siis on kaalu langetada soovijal ehk pigem õigem keskendudagi rohkem sellele, kui palju ta toitu suhu pistab.

